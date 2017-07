Angelina Jolie demantovala navode o okrutnim dječijim audicijama u Kambodži

Holivudska glumica Angelina Jolie je demantovala navode o "okrutnim audicijama" tokom kojih su djeca u Kambodži birana za film.

Holivudska glumica Angelina Jolie je demantovala navode o "okrutnim audicijama" tokom kojih su djeca u Kambodži birana za film.

Jolie je birala djecu iz Kambodže za snimanje svog novog filma pod nazivom "First They Killed My Father", nakon čega su uslijedile brojne kritike. Ona je govorila za Vanity Fair o filmu te je spomenula korištenje igre tokom audicije, koja je bila zapravo davanje novca siromašnoj djeci, nakon čega im je on oduziman. Taj intervju je izazvao buru negativnih komentara i kritika, a mnogi su optužili Jolie da je "izrabljivačica". Glumica je tada objasnila kako su režiseri u siromašnim mjestima i sirotištima tražili djecu za film te da su tražena djeca koja su "iskusila teškoće". Tokom igre su djeca uzimala novac, a onda je od njih traženo da lažu zašto su ga ukrala.



"Srey Moch, koja je izabrana za glavnu ulogu, bila je jedino dijete koje je u novac gledalo, veoma, veoma drugo. Kada je od nje zatraženo da ga vrati, obuzele su je emocije. Pitana je zašto joj je novac potreban, a ona je rekla da joj je djed umro te da nije imala dovoljno novca za dostojan ukop", naveo je pomenuti magazin kao izjavu Jolie.



Međutim, glumica se oglasila te istakla da su ljudi pogrešno razumjeli njen opis audicije.



"Uznemirena sam zbog toga što se o jednoj vježbi scene iz filma pisalo kao da se radi o stvarnom scenariju. Ovaj film ukazuje na sav horor s kojim se djeca suočavaju u ratu, a cilj je da pomognemo da se ona zaštite. Navodi da je pravi novac oduziman od djece su lažni i uznemirujući. Bila bih zaprepaštena da se zaista dogodilo nešto loše. Poduzete su sve mjere kako bi djeca bila sigurna, na udobnom i u blagostanju, od audicija, preko produkcije, pa do danas", izjavila je Jolie.



"First They Killed My Father" je prvi film koji Angelina režira za Netflix. Baziran je na istinitim događajima te donosi priču o osobi koja je preživjela genocid Khmer Rougea, a koja je ispričana iz perspektive djeteta.