Jedna od najgledanijih romantičnih komedija "Love Actually" nakon četrnaest godina dobija kratki nastavak. Film nosi naziv "Red Nose Day Actually", a bit će objavljen na "Red Nose Day" (humanitarni događaj koji organizuje Comic Reliefo u saradnji sa BBC-jem).

Kratkometražni nastavak režirat će Richard Curtis u saradnji s Comic Reliefom, a glumit će Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth i Liam Neeson.



"Nisam ni sanjala o pisanju nastavka 'Love Actually', ali mislila sam da bi moglo biti zabavno u kratkoj formi od 10 minuta vidjeti šta se dogodilo s likovima. Oduševljeni smo i zahvalni jer je skoro cijela prvobitna glumačka postava pristala biti u filmu. Bit će to sigurno nostalgičan trenutak ponovnog okupljanja i rekreiranja njihovih likova 14 godina kasnije", rekla je scenaristica i autorica Emma Freud.



Film "Love Actually" prikazuje različite aspekte ljubavi kroz deset odvojenih priča u kojima ima puno pojedinaca, a glavni likovi se tokom filma međusobno isprepliću.



Film će premijerno biti prikazan 24. marta na britanskom kanalu BBC 1, kao dio Red Nose Day kampanje.