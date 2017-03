Dvanaest slavnih osoba koje ne zanimaju računari, internet i društvene mreže

Foto: Ilustracija

Dok je većina slavnih osoba iz Hollywooda aktivna na društvenim mrežama, mala grupa njih ne želi nikakvu vezu s tehnologijom.

Dok je većina slavnih osoba iz Hollywooda aktivna na društvenim mrežama, mala grupa njih ne želi nikakvu vezu s tehnologijom.

Američki komičar umjetničkog imena Louis C.K. već duže vrijeme izražava protivljenje upotrebe mobitela jer, kako je rekao u jednom intervjuu iz 2013. godine, mobiteli podrivaju ljudsku sposobnost saosjećanja.



Oskarovac Christopher Walken je, govoreći o filmu "The Family Fang", rekao da ne koristi računar. Toliko je izvan tehnološke revolucije da mu je jednom prilikom producent filma za vrijeme snimanja posudio telefon. Nakon završetka snimanja filma Walken je vratio telefon .



Američka glumica Winona Ryder je u intervjuu iz 2010. godine rekla da ne koristi internet, a iste godine je priznala da i računar koristi rijetko.



"Imam e-mail na BlackBerryju i to je to", rekla je zvijezda serije "Stranger Things".



Angelina Jolie je prije nekoliko godina priznala da čak ne zna upaliti računar.



"Moj mozak je previše raspršen, žice idu u različitim smjerovima. Držat ću se kataloga", rekla je slavna glumica.



Njen bivši suprug Brad Pitt nije mnogo drugačiji. Slavni glumac je rekao da ne zna koristiti računar i da ne želi učestvovati u "mašini za publicitet".



Britanski muzičar Elton John nedavno je izjavio da internet treba ugasiti na pet godina.



"Izađimo na ulice i protestujmo umjesto da sjedimo u kućama i pišemo blogove", rekao je Elton John za britanski tabloid Sun.



George Clooney je veliki protivnik Facebooka i Twittera.



"Radije bih imao rektalni pregled uživo na TV-u nego napravio Facebook stranicu", rekao je Clooney.



U intervjuu za Esquire je rekao kako je svaka slavna soba koja ima profil na Twitteru za njega moron.



Glumica Rachel McAdams je 2009. godine priznala kako vijesti sluša na radiju jer nema televiziju i da joj dosta loše ide slanje e-mailova.



Eminem je 2010. godine za Spin rekao kako ne želi koristiti računar, jer bi u tom slučaju konstantno čitao komentare o sebi što bi ga, kako je kazao, dovelo do ludila. Iako se pridružio Twitteru 2009. godine do sada je tvitao samo 642 puta.



Glumac Jake Gyllenhaal je 2014. godine u razgovoru za USA Today izrazio frustraciju zbog toga što ljudi danas stalno gledaju u svoje mobitele umjesto da komuniciraju jedni s drugima.



Jennifer Lawrence je 2014. godine za BBC Radio1 rekla da joj je ideja tvitanja nepodnošljiva.



"Nisam dobra s telefonima i tehnologijom. Jednostavno ne mogu držati korak s tim, tako da mi je ideja Twittera nezamisliva", rekla je Lawrence.



Zvijeda serije "Seks i grad" Sarah Jessica Parker je 2013. godine za E! News rekla kako uopće nema mobitel. Također je rekla kako ne vidi smisao u stalnom fotografisanju za društvene mreže.