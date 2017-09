Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Johnny Depp, Robert Pattinson, Charlize Theron i mnoge druge zvijezde udružili su snage i u novoj Diorovoj kampanji, koja se pridružila WE Charityiju, otkrili šta bi uradili za ljubav.

Svaka konverzacija se završava sa "Šta biste vi uradili za ljubav?".



Iz modne kuće Dior zamolili su sve korisnike društvenih mreža da na ovo pitanje odgovore na originalan način i objave to na društvenim mrežama Instagram, Twitter ili Weibo.



Svakom objavom sa hashtagom #DiorLoveChain ova modna kuća će donirati po jedan dolar WE Charityiju kako bi podržao WE Schools inicijativu za pružanjem edukacije mladih devojčica u Keniji.



Kampanja traje do 31. decembra ove godine, a Dior će donirati i još 250 hiljada dolara ovoj dobrotvornoj akciji.