Avion 747 Supertanker je trenutno najefikasnije "oružje" protiv požara na svijetu.

Impresivni avion je zapravo modificirana verzija Boeinga 747 koji se koristi za gašenje požara. U njegove spremnike stane gotovo 20.000 galona sredstva za gašenje (blizu 75.708 litara), a to može biti voda, gel, pjena i slično. Spremnici se mogu napuniti za samo 30 minuta.



Ovaj avion je korišten za gašenje požara u Californiji i brži je od svih ostalih aviona za gašenje požara. Također, može stići do svakog dijela Sjeverne Amerike za pet sati. On s lakoćom obavlja posao za čak šest standardnih aviona. Za samo 15 sekundi može sredstvom za gašenje pokriti više od tri kilometra tla, a to mu omogućava specijalni sistem koji radi pod pritiskom. Tečnost pada na tlo poput jake kiše te sprečava uništavanje imovine stanovništva.



