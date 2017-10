Znate li razlikovati prehladu i gripu?

Zimska sezona je pred nama, a s njom nam dolaze i uobičajene zimske bolesti. Kako razlikovati prehladu i gripu, piše mr. ph. Davorka Kopanja

Kada vas probudi kihanje, kašljanje, curenje iz nosa, povišena temperatura ili kada kada vas boli svaki mišić u tijelu...... da li znate šta je u pitanju: prehlada ili gripa? Prehlada i gripa imaju dosta sličnih simptoma, i često, umjesto da kažemo da imamo prehladu, kažemo da imamo gripu. Međutim, važno je znati razliku između ove dvije bolesti, jer je gripa teža bolest, koja može da dovede do ozbiljnijih komplikacija.



Prehlada je blaga virusna bolest koju uzrokuje neki od brojnih virusa i zahvata sluznicu gornjih disajnih organa, najčešće nosa i grla. Blagog je toka, kratko traje i obično je bez komplikacija. Simptomi prehlade nastupaju postepeno i uglavnom se prvo javlja šmrcanje, začepljen nos, kihanje ili bol u grlu. Opšti simptomi nisu jako izraženi, ali ponekad na početku bolesti mogu da se jave umor, glavobolja i blago povišena temperatura.



Gripa je, takođe, zarazna bolest disajnih puteva, ali uzrokovana virusima gripe. Javlja se u obliku epidemije u zimskim mjesecima. Sam tok bolesti je srednje do veoma težak i često se javljaju komplikacije koje zahtijevaju liječenje. Gripa nastupa naglo i već na početku bolesti opšti simptomi su veoma izraženi. Javlja se visoka temperatura (38 - 41ºC), groznica, malaksalost, glavobolja, te bolovi u mišićima, kostima i zglobovima. Naknadno, mogu da se jave bol u grlu, promuklost, a ponekad i bol u grudima ili suv i nadržajan kašalj. Gripa se često komplikuje sa dodatnim bakterijskim infekcijama, jer virus gripe smanjuje otpornost organizma, pa tako kod starijih osoba i osoba slabijeg imuniteta, može da se javi upala pluća, kao i druge komplikacije.



I dok se sa simptomima prehlade osjećate dobro već nakon nekoliko dana, gripa vas može držati u krevetu i nedeljama, a u teškim slučajevima može zahtijevati i bolničko liječenje.



Terapija: Pošto su gripa i prehlada virusnog porijekla, liječenje je uglavnom usmjereno na olakšanje tegoba koje ih prate. Kako bi se ubrzao oporavak, pacijentima se uz odmor, preporučuje uzimanje dosta tečnosti, te voća bogatog antioksidansima. Uzimanje cinka i vitamina C može skratiti trajanje prehlade i pojačati otpornost organizma.



Kada govorimo o lijekovima za ublažavanje simptoma koje prate prehladu i gripu, važno je odabrati bezbijedan i efikasan lijek. Poželjno je da on djeluje na više simptoma koji prate ova oboljenja, jer se na taj način sprečava uzimanje više lijekova za svaki simptom ponaosob, što je i komfornije za pacijenta.

Pacijenti bi, prije uzimanja lijeka, trebalo da se posavjetuju sa svojim ljekarom ili farmaceutom, a pogotovo osobe koja imaju srčana ili neka druga hronična oboljenja (npr. dijabetes). Tako, na primjer, lijekove koji sadrže supstancu pseudoefedrin, koja olakšava simptome začepljenog nosa, pacijenti sa srčanim oboljenjima bi trebali izbjegavati . Takođe, je bitno naglasiti da se antibiotici koriste samo u slučajevima kada postoji dodatna bakterijska infekcija.



Simptomi gripe:

Groznica, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, bol u mišićima, zglobovima i kostima, malaksalost, grlobolja, kašalj, a ponekad i bol u grudima. Epidemiološka istraživanja pokazala su da se grip pojavljuje redovno, najčešće u zimskom periodu.