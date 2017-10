Žene sve depresivnije, muškarcima bolest skraćuje život 11 godina

Foto: Pixabay

Depresivni ljudi žive kraće - otkrili su kanadski naučnici, a Britanci ukazuju da muškarci tokom borbe sa depresijom smanjuju životni vijek, prosječno, za sedam do 11 godina.

Depresivni ljudi žive kraće - otkrili su kanadski naučnici, a Britanci ukazuju da muškarci tokom borbe sa depresijom smanjuju životni vijek, prosječno, za sedam do 11 godina.

Tokom šezdesetogodišnjeg perioda, u tri navrata, naučnici su pratili povezanost mentalnog zdravlja i smrtnosti kod 3.410 odraslih osoba - od 1952. do 1967. godine, od 1968. do 1990. godine i od 1991. do 2011. godine.



Povećan rizik od preuranjene smrti zbog posljedica depresije u svakoj deceniji evidentiran je kod muške populacije, a nakon devedesetih godina prošlog vijeka i kod žena.



Povezanost depresije i kraćeg životnog vijeka pokazala se snažnijom u periodu nakon depresivne epizode. Iz toga su naučnici zaključili da se bar dio podataka može izmijeniti nakon efikasnog liječenja.



Dugogodišnje istraživanje pokazalo je da su osobe kod kojih se depresija javljala u više navrata bile u lošijoj poziciji, zbog čega je veoma važno da ovaj mentalni poremećaj bude na vrijeme otkriven i liječen, a treba voditi računa i spriječiti vraćanje bolesti.



Pokazalo se da najveći broj preuranjenih slučajeva smrti zapravo nije direktno povezan sa mentalnim poremećajem, već sa onim što nastane kao posljedica depresije, poput, na primjer, srčanog udara.



Depresija se godinama povezuje sa nizom zdravstvenih problema, djelimično zbog toga što može uzrokovati fiziološke promjene u organizmu, te doprinosi nezdravim navikama, poput - loše ishrane, fizičke neaktivnosti, pušenja i pretjeranog konzumiranja alkohola.



Kanadska studija potvrdila je povezanost depresije i preuranjene smrti kao posljedice gojaznosti, pušenja i pretjeranog konzumiranja alkohola.



Kod muškaraca oboljelih od depresije izgledi za preuranjenu smrt bili su gotovo tri puta veći na početku studije, ali vremenom su se smanjivali, te su na kraju studije pali za 52 odsto.



Kod oboljelih žena rizik od preuranjene smrti kao posljedice depresije vremenom je rastao. Na početku studije su kod oboljelih žena izgledi za preuranjenu smrt iznosili osam posto, a na kraju su se povećali čak na 51 posto, čime su se žene izjednačile sa muškarcima.



Ranije izvedena studija naučnika sa Oksforda pokazala je da borba sa depresijom skraćuje život koliko i pušenje - prosječno za sedam do 11 godina.



U 2006. godini, slična studija je pokazala da ljudima koji pate od teške depresije životni vijek može biti skraćen za 13 do čak 31 godinu, navode naučni portali.