Javna tribina "Legalizacija marihuane u medicinske svrhe", u okviru Open Festa, održana je danas na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Učesnici skupa su izrazili zabrinutost zbog trenutnih naporima predstavnika vlasti oko legalizacije marihuane u medicinske svrhe.

Samir Forić, student Fakulteta političkih nauka, kazao je da ne treba upotrebljavati termin legalizacija marihuane jer je to posljednji stadij, već da trenutno treba govoriti o dekriminalizaciji marihuane.



"BiH je trenutno u stadiju kriminalizacije marihuane u medicinske svrhe, s kojim ćemo se pozabaviti još naredne dvije ili tri godine. Dok ne dođe do potpune legalizacije marihuane u medicinske svrhe proći će jos najmanje 10 godina", rekao je Korić.



Irfan Ribić, aktivista za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, podsjetio je prisutne na današnjem skupu na svoje oboljenje, multipla sklerozu, i otkriće ulja kanabisa koje mu je pomoglo u izlječenju.



"Zbog svoje bolesti postao sam nepokretan, zakovan za krevet, a standardne metode liječenja mi nisu pomogle. Do otkrića ulja kanabisa sam došao slučajno, preko jedne televizijske emisije. Otkako sam počeo koristiti ulje kanabisa osjećao sam se kao da se ponovo rađam. Sad normalno stojim na svojim nogama, glumim i treniram", istakao je Ribić.



Dodaje da bi, prema određenim teorijama, oboljeli trebali uzimati 60 mililitara ulja u tri mjeseca.



"To je samo okvir unutar kojeg bi oboljeli trebali da upoznaju sebe, svoje tijelo i svoju bolest. To je tako zato što se nemate s kim konsultovati, nema ljekara i morate sami biti svoj doktor", upozorio je Ribić.



Dejan Herenda, iz organizacije Onej Slovenija, podsjetio je na probleme s kojima se susreću države u kojima je marihuana legalizovana ili polulegalizovana.



"Legalizacija konoplje u medicinske svrhe je najveća laž. Legalizacija se desila u nekim državama Evropske unije, ali ih sada muče druge brige jer su farmacija i birokratija uplele svoje prste", istakao je Herenda, dodavši da te zemlje sada imaju problem što nemaju licenci, nemaju ljekarskog kadra i na kraju - nemaju novca.



Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović je kazao da u Bosni i Hercegovini ima malo političara koji će podržati ovakve inicijative, ali je napomenuo da niko, pa ni političari, nemaju pravo da oduzimaju život.