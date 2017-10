Svjetska zdravstvena organizacija: MMR vakcina ne izaziva autizam

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije /SZO/ na regionalnom sastanku o imunizacijama koji je danas počeo u Budvi poručili su da MMR vakcina ne izaziva autizam i da je svako ko insinuira da postoji takva veza prevarant.

Ekspert za program imunizacije SZO za Evropu Rob Battler kaže da je to diskreditovana studija jednog tvrdoglavog naučnika, koji se nije bavio praksom 15 godina.



"SZO i partneri uradili su hiljade studija u Evropi, Americi, Velikoj Britaniji, na Novom Zelandu, Australiji i Africi koje su pokazale da ne postoji uzročno posljedična veza između MMR vakcine i autizma", istakao je Battler.



On ističe da antivakcinalni lobi ne snosi odgovornost za sve slučajeve boginja i rubele koje su se desile zbog njihovih kampanja i koje su prouzorkovale epidemije i smrtne slučajeve.



Battler navodi da roditelji treba da dobiju tačnu informaciju zasnovanu na pouzdanom izvoru.



"Naravno, roditelji moraju sami da donesu odluku", rekao je Battler i dodao da roditelji, takođe, moraju da shvate da djecu izlažu velikom riziku ukoliko ih ne vakcinišu.



Govoreći u situaciji u regionu, Battler kaže da su na Kosovu već evidentirana dva smrtna slučaja od malih boginja, a slučajevi obolijevanja zabilježeni su i u pojedinim dijelovima Srbije.



Regionalni sastanak o imunizacijama, koji će trajati do četvrtka, 26. oktobra, organizuju crnogorsko Ministarstvo zdravlja i SZO.