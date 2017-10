Broj muškaraca oboljelih od karcinoma dojke u Bosni i Hercegovini trenutno je u porastu. Za razliku od žena, kod pripadnika jačeg spola ova bolest donosi izraženiji postotak smrtnosti zbog otkrivanja u kasnim fazama te je prevencija, u koju spada i redovan samopregled, od iznimnog značaja.

