Samački život loše utječe na zdravlje

Iako mnogi smatraju da bi svako trebao bar jednom u životu pokušao živjeti sam, jer samački život ima brojne prednosti, novo istraživanje pokazuje da je samački život loš za zdravlje i ishranu.

Foto: Ilustracija

Iako mnogi smatraju da bi svako trebao bar jednom u životu pokušao živjeti sam, jer samački život ima brojne prednosti, novo istraživanje pokazuje da je samački život loš za zdravlje i ishranu.

Velikom broju mladih ljudi je luksuz živjeti sam, pa se iz tog razloga većina odluči živjeti sa cimerom ili prijateljem. Ipak, sudeći prema novom izvještaju New York Timesa to nije dobra ideja, jer se samački život može povezati sa osjećajem izolacije i manjkom društvene integracije i poverenja što utječe na mentalno zdravlje.



"Čini mi se da je jedina stvar koja je gora od bolova i ozbiljnih bolesti preživljavati ih sam", napisao je Dhruc Khullar, doktor koji je liječio pacijente koji su živjeli sami.



U SAD-u skoro jedna trećina ljudi u dobi od 65 godina žive sami, a Khular kaže da je socijalna izolacija rastuća epidemija, jer je od osamdesetih godina broj Amerikanaca koji kažu da su usamljeni povećan sa 20 na 40 posto.



"Osobe sa malim brojem društvenih veza imaju poremećene obrasce spavanja, izmijenjen imunološki sistem, skloniji su upalama i imaju povećan nivo hormona stresa. Jedno nedavno istraživanje pokazalo je da izolacija povećava rizik od srčanih oboljenja za 29 posto, a moždanog udara za 32 posto", piše New York Times.