Podržimo žene i proslavimo život: Šetnje za ozdravljenje 7. oktobra na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu

"Race for the cure - Trka/Šetnja za ozdravljenje“, građanima Sarajeva već dobro poznata manifestacija, ove godine slavi svoj deseti rođendan, 7. oktobra 2017. godine na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Organizatori ovog pozitivnog okupljanja pripremaju mnoštvo događaja za sve one koji dođu da podrže žene i proslave život.Učesnici svih uzrasta će uživati u životno afirmirajućim aktivnostima kao što su joga, zumba i ples. Trka/šetnja za ozdravljenje je jedinstveni događaj čiji je cilj da se okupi što više građana kako bi se pokazala moć zajedništva u borbi protiv opake bolesti koja i dalje predstavlja tabu temu za mnoge.Zbog toga se svake godine na istom mjestu okupe osobe koje su preživjele bolest i njihovi prijatelji, građani, porodice, timovi učenika, poznate ličnosti i zajedno, kao jedno, šalju pozitivnu poruku podrške svim ženama naše zemlje.Registracije već uveliko traju u gradovima širom zemlje. Prilikom registracije učesnici na poklon dobijaju brendiranu majicu trke/šetnje i pravo da učestvuju na ovom jedinstvenom događaju.Od ove godineorganizatori su obezbjedili online registraciju preko linka na stranici kupikartu.ba Sva sredstva prikupljena od registracija utrošit će se za kupovinu poklon paketića za svaku novooperisanu ženu u BiH, kao i besplatne mamografske preglede u ruralnim djelovima zemlje.JDC/Komen "Race for the cure"- Trka/Šetnja za ozdravljenje se u BiH održava od 2008. godine, a cilj joj je osnaživanje zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke."Race for the cure" održava se u više od 150 svjetskih gradova, gdje svake godine za unapređenje zdravlja žena šeta/trči nekoliko miliona ljudi.