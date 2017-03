Nevakciniranoj djeci u Australiji mogao bi biti zabranjen upis u obdaništa

Ilustracija

Nevakciniranoj djeci uskoro bi mogao biti zabranjen upis u obdaništa i predškolske ustanove širom Australije prema najnovijem planu Vlade Australije.

Premijer Malcolm Turnbull želi zatvoriti rupe u zakonu koje omogućavaju roditeljima da svjesno ne vakciniraju svoju djecu i onda ih upisuju u obdaništa, prenosi The Sunday Telegraph.



On je kazao kako djeca moraju biti vakcinirana u Victoriji i Queenslandu. Ali, u New South Wales, roditelji se protive vakcinaciji te im je i dalje dozvoljeno da djecu upišu u obdanište uz potpis ili druge ovlaštene osobe.



Nevakcinirana djeca se mogu upisati u obdaništa u Južnoj Australiji, Zapadnoj Australiji, Tasmaniji, u sjevernim dijelovima i na području glavnog grada.



Premijer Turnbull, koji ima troje unučadi, rekao je za News Corp da roditelji u Australiji imaju pravo znati da li su njihova djeca sigurna tokom boravka u obdaništima.



"Svi mi očajnički želimo zaštititi našu djecu, unuke i djecu drugih ljudi. Ako ne vakcinirate vaše dijete, ne samo da stavljate njihov život u opasnost, već i život ostale djece", rekao je on.



Premijer želi da se o pitanju zakona o vakcinaciji raspravlja na sljedećem sastanku Vlade.