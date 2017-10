Naučnici tvrde: Šećer "budi" ćelije karcinoma i čini ga agresivnijim

Naučnici su otkrili da šećer "budi" ćelije raka i čini tumore agresivnijim. Rezultati devetogodišnjeg istraživačkog projekta u Belgiji koji je objavljen u časopisu Nature Communications, smatraju se ključnim u istraživanju raka jer naučnici konačno razjašnjavaju Warburgov učinak, fenomen u kojem ćelije raka brzo razgrađuju šećere i na taj način stimuliraju rast tumora.

Projekt je započeo 2008. godine s naglaskom na tome kako tumori značajno pretvaraju količinu šećera u laktat u odnosu na zdravo tkivo. Do sada nije bilo jasno je li to simptom ili uzrok karcinoma. No, ovo istraživanje daje dokaze pozitivne korelacije između šećera i onkogenog potencijala u kancerogenim ćelijama.



"Naše istraživanje otkriva kako hiperaktivno konzumiranje šećera u kancerogenim ćelijama dovodi do začaranog kruga kontinuirane stimulacije razvoja i rasta raka. Prema tome, objašnjava povezanost između snage Warburgovog učinka i agresivnosti tumora", kazao je profesor Johan Thevelein.



Istraživači smatraju da će ovi rezultati imati sveobuhvatne posljedice i pružiti temelj za buduća istraživanja u ovoj oblasti te utjecati na prilagođavanje dijeta za pacijente s rakom.