Muškarci koji idu u saunu četiri puta sedmično imaju smanjen rizik od hipertenzije za 46 posto

Odlazak u saunu ima nekoliko beneficija za zdravlje. Osim što izbacujete toksine iz tijela i oslobađa stresa, stručnjaci tvrde da smanjuje i pritisak te smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

Kako se navodi u istraživanju Univerziteta Eastern Finland, sobe ispunjene parom pomažu u širenju krvnih žila zbog čega dolazi do oslobađanja stresa i smanjenja pritisak koji je jedan od glavnih uzročnika srčanih oboljenja koje opet dovode do smrti.



Od hipertnezije, odnosno visokog pritiska, pati oko 75 miliona ljudi širom svijeta. Do 22. godine oko 15,5 posto muškaraca ima dijagnosticiranu hipertenziju.



U ovoj studiji učestvovao je 1.621 muškarac srednjih godina. Svi su imali pritisak ispod 140/90 što se smatra znakom hipertenzije. Podijeljeni su u tri grupe: oni koji su išli u saunu jednom sedmično, grupa koja je išla 2-3 puta sedmično i grupa koja je išla četiri puta sedmično.



Kod muškaraca koji su išli u saunu 2-3 puta sedmično smanjen je rizik od hipertenzije za 24 posto, dok kod onih koji su išli četiri puta sedmično taj rizik je smanjen za 46 posto.



Stručnjaci su kazali da se tokom boravka u sauni temperatura tijela poveća za dva stepena što uzrokuje vazodilataciju krvnih žila, tj. širenje. Redovni boravak u sauni poboljšava i funkciju unutarnjeg sloja krvnih žila koje imaju blagotvoran učinak na pritisak.



Pritisak se smanjuje tokom boravka u sauni i zbog opće relaksacije tijela i uma.