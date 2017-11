Muškarci će uskoro moći zatrudnjeti zahvaljujući transplantaciji materice

Muškarci bi u skorijoj budućnosti mogli ostati u drugom stanju zahvaljujući napretku u transplantaciji materice.

Kako je rekao ekspert za plodnost Richard Paulson, sada kada su ovi organi uspješno transplantirani kod žena koje su rođene bez njih, transrodne žene (rođeni kao muškarci ali su imali operaciju promjene spola) željet će istu transplantaciju.



"Ovo će im omogućiti da imaju bebu i ne postoji naučni razlog zbog čega se to ne bi dogodilo", rekao je Paulson.



Tokom posljednjih mjeseci izvještavano je o transrodnim muškarcima koji su na svijet donijeli zdravu djecu jer su uprkos operaciji promjene spola zadržali reproduktivne organe u utrobi koji funkcionišu.



Paulson je predstavio kontroverzno predviđanje na godišnjem sastanku Američkog udruženja za reproduktivnu medicinu koje je održano u Texasu.



"Imat ćemo dodatnih izazova, ali ne vidim nikakav problem da do toga ne dođe i mislim da je moguće. Ženi koja je biološki rođena kao muškarac možete sutra ugraditi uterus. To jeste još uvijek veoma komplikovana procedura i treba cijeli tim. To nije zahvat koji možete obaviti u sasvim običnoj bolnici", rekao je Paulson.



Razlika je ta što muškarci koji su sada žene ne bi mogli rađati prirodno, već na carski rez, ali u utrobi imaju dovoljno mjesta za razvoj bebe.



Transplantacija uterusa traje oko 10 sati i još je u eksperimentalnoj proceduri. Njen uspjeh pokazao se 2014. godine kada je žena iz Švedske kojoj je maternica presađena rodila zdravo dijete. Prva ovakva operacija u Velikoj Britaniji očekuje se sljedeće godine. Uterus može biti doniran od živog donora, ili osobe kod koje je proglašena moždana smrt.



"Nakon transplantacije uterusa, uradi se vantjelesna oplodnja i usadi embrio", kazao je Paulson.



Ipak, IVF metoda nije dozvoljena za biološke muškarce u svim zemljama svijeta.