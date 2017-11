Promo / Mollers: Norveški kvalitet od sada u BiH

Omega-3 masne kiseline veoma su popularna tema od kako je naučno dokazan njihov pozitivan učinak na čovjekovo zdravlje. Sve ćelije u tijelu trebaju omega-3 masne kiseline da bi organizam normalno funkcionisao. Tijelo ih ne može proizvesti u dovoljnim količinama, tako da njihova koncentracija zavisi od toga da li je dodata omega-3 kroz ishranu, bilo kroz hranu ili kao suplement.

Masne kiseline izgrađuju membrane naših stanica, štite zdravlje srca i krvnih žila, sudjeluju u razvoju i rastu mozga i vida, utječu na kognitivne sposobnosti (pažnja, mišljenje, pamćenje, učenje...), vokabular (bogatstvo našeg rječnika), inteligenciju...Za naš organizam posebno su bitne omega-3 masne kiseline. Zaslužuju posebnu pozornost u planiranju prehrane, a očito je da su iznimno važan čimbenik u ukupnoj kvaliteti prehrane uopće, a posebno u prehrani trudnica, dojilja i djece.Određena tkiva (srce, mozak, krv) su naročito osjetljiva na vrste masti koje jedemo, stoga možemo reći da smo mi ono što jedemo.Vaš proizvod treba da nudi preporuke dnevnog unosa omega-3 masnih kiselina. Unosom 1-2 grama omega-3 masnih kiselina svaki dan, održat ćete zdravo tijelo. Važno je odabrati proizvod sa visokim sadržajem EPA i DHA, koji su dokumentovane sa pozitivnim efektima na zdravlje. Veoma bitno je da preparat bude u svom prirodnom obliku. Sve ovo nudi jedinstven norveški preparat, od sada i na našem tržištu- Moller´s Omega-3 Orkla Health nudi zagarantovan i provjeren kvalitet! Jedan od vodećih dobavljača i proizvođača brendiranih proizvoda Orkla Health, osnovana je 1654.godine. Danas je jedna od najvećih Norveških kompanija sa sjedištem u Oslu koja prozvodi Moller´s Omega-3 kao jednu od najkvalitetnijih izvora omega-3 masnih kiselina.Moller´s - stručnjak za prirodnu Omega-3 od 1854.godine.Moller´s Omega-3 preparati dobiveni su iz jetre bakalara kao prirodnog izvora omega-3 masnih kiselina. Postoji puno omega-3 proizvoda na tržištu ali Moller´s ulje jetre bakalara pruža jedinstven kvalitet i ugodan okus limuna a za one najmlađe i okus voća.Moller´s ulje jetre norveškog arktičkog bakalara predstavlja izvor omega-3 masnih kiselina EPA i DHA i vitamina A, D i E. Prednost ulja jetre bakalara nad ostalim oblicima jeste njegova stabilnost, bolja i brža apsorpcija kao i bolja iskorištenost EPA i DHA u odnosu na ulja bogata omega-3 masnim kiselinama iz drugih izvora.Moller´s proizvodi izrađeni su od prirodnih i čistih omega-3 masnih kiselina. To znači da je sigurna njihova upotreba za trudnice, dojilje, stariju populaciju i djecu od 6. mjeseca. Stoga Moller´s nudi tri oblika, to su: Moller´s Omega-3 sa okusom limuna- za odrasle, Moller´s Omega-3 Kids sa prirodnim okusom voća- za djecu i Moller´s Omega-3 Baby sa okusom limuna- za bebe, trudnice i dojilje.Sa originalnim Moller´s Omega-3 preparatima zaštitite svoje zdravlje i zdravlje svoje porodice, omogućite im pravilan rast i razvoj.Moller´s Omega-3 nudi kvalitet od prve do posljednje kapi!