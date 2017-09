Grupa mladih liječenih od raka okupljena u aktivnu glupu MladiCe svojim primjerom želi ohrabriti mlade i mališane koji se trenutno bore s ovom opakom bolešću te im svojim primjerom pokazati da njihova borba nije uzaludna. Gotovo svakodnevno javnost upoznaju o raku i predrasudama koje vladaju o ovom oboljenju, poručujući oboljeloj djeci i njihovim roditeljima da istraju u svojoj borbi te da budu snažni i nepokolebljivi.

