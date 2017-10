Konzumirajte kelj, špinat i brokule kako biste imali zdravo srce

Vitamin K je ključan za zdravo srce jer ga opskrbljuje krvlju punom kiseonika. Stručnjaci savjetuju da jedete što više zelenog povrća koji je bogat ovim vitaminom.

Vitamin K je ključan za zdravo srce jer ga opskrbljuje krvlju punom kiseonika. Stručnjaci savjetuju da jedete što više zelenog povrća koji je bogat ovim vitaminom.

Može se pronaći u kelju, špinatu i brokulama. Nedostatak ovog vitamina uzrokuje povećanje lijeve komore zbog čega srce ne pumpa krv efikasno, a što može dovesti do srčanog udara.



Što više vitamina K ima u organizmu, manje su šanse da se komora raširi, navodi se u studiji. Prethodna istraživanja pokazala su da vitamin K aktivira protein koji održava veličinu srca.



Istraživanje je proveo Univerzitet Augusta čiji su stručnjaci analizirali 766 zdravih tinejdžera dobi od 14 do 18 godina. Njihova ishrana i aktivnost su mjereni sedam dana, a vođen je i dnevnik. Srce im je pregledano ultrazvukom.



Oni koji su imali manjak K vitamina imali su povećanu lijevu srčanu komoru, koja je zadužena za pumpanje krvi u tijelo. Što je više vitamina K osoba imala, srce joj je bilo zdravije.



Istraživači su kazali kako ovi rezultati mogu poslužiti za rad na prevenciji kod djece kako bi im se unaprijedio kardiovaskularni razvoj putem zdrave ishrane i spriječile kardiovaskularne bolesti.



Istraživanje je objavljeno u žurnalu "The Journal of Nutrition".