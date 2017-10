Klimatske promjene bi mogle uzrokovati migraciju više od milijardu ljudi i zdravstvenu krizu

Foto: Pixabay

Više od milijardu ljudi moglo bi biti prisiljeno da napusti svoje domove zbog globalnog zagrijavanja, pokazuje novo istraživanje.

Migracije, kao i različiti efekti klimatskih promjena mogli bi biti uzrok ogromnih zdravstvenih kriza.



Mnogi smatraju da će globalno zagrijavanje dovesti do ekstremnih promjena u količini kiše i promjenama temperature, što bi moglo utjecati i na mogućnost obrađivanja zemlje.



U studiji koju je objavio medicinski magazin The Lancet se navodi kako migracije uzrokovane klimatskim promjenama imaju potencijalno veliki utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje i direktno, ali i kroz poremećaj osnovnih zdravstvenih i socijalnih usluga.



U studiji se također navodi kako je od 2000. do 2016. godine broj vremenskih katastrofa porastao za 46 posto. Klimatske promjene povećale su i opasnost od zaraznih bolesti.



S obzirom na to da klimatske promjene mogu imati veliki utjecaj na zdravlje ljudi, u studiji se apeluje na vlade da pravovremeno reaguju kako bi očistile zrak i riješile druge probleme životne sredine prije nego bude kasno.