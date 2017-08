Klima-uređaji ne smiju puhati direktno u vas, temperatura treba biti niža najviše 10 stepeni od vanjske

Zbog tropskih vrućina građani BiH traže različite načine da se rashlade. Najčešće se tokom prijevoza ili u stambenim i poslovnim objektima koriste klima-uređaji koji, ako se ne koriste pravilno, mogu biti pogubni za zdravlje čovjeka, djece pogotovo.

Zbog tropskih vrućina građani BiH traže različite načine da se rashlade. Najčešće se tokom prijevoza ili u stambenim i poslovnim objektima koriste klima-uređaji koji, ako se ne koriste pravilno, mogu biti pogubni za zdravlje čovjeka, djece pogotovo.