Kako "preživjeti" pomjeranje sata: Sedam dana odlazite u krevet 10 minuta kasnije

Veliki broj Evropljana jutros je spavao sat vremena duže zbog pomjeranja sata unazad. Razlog je veće korištenje dnevne svjetlosti, umjesto vještačke. Ipak, pomjeranje sata sa sobom donosi i negativne posljedice za ljudski organizam.

Ljudi si bića navika jer ponavljamo određene obrasce na koje se oslanjamo fizički i psihički. Kada dođe do poremećaja u tim obrascima, kao što je naprimjer termin spavanja i buđenja (na što smo prisiljeni dva puta godišnje kada se pomjera sat), ljudi postanu lijeni, mrzovoljni i potencijalno opasni.



Datum pomjeranja sata nije isti svugdje u svijetu. SAD, Kanada i okolne zemlje to čine sedam dana kasnije, dok neke uopće ne pomjeraju sat. Zapravo, pri ovoj metodi ostalo je manje od 40 zemalja svijeta, a većina ih razmatra njeno ukidanje.



Eksperti su utvrdili kako ove promjene utječu na stvaranje poremećaja u spavanju i povećavaju broj nesreća na poslu. Ova metoda je usvojena kako bi se smanjili troškovi energije, ali kritičari tvrde kako zauzvrat gubite zbog smanjenje produktivnosti radnika.



Kako biste se lakše prilagodili ovoj promjeni, stručnjaci savjetuju da pomjerite vrijeme odlaska u krevet svaku noć sedam dana za 10 minuta kako organizam ne bi doživio šok. Ukoliko se sat pomjera unazad onda lezite 10 minuta kasnije, a ukoliko se pomjera naprijed onda lezite 10 minuta ranije. Također, savjetuju da ne spavate preko dana, ne vježbate kasno navečer te ne jedete tešku hrani i ne unosite kofein.



Najvažnije je da izbjegavate svjetlost noću, a to se odnosi na elektronske uređaje. američka Nacionalna fondacija za san poručuje kako ovo može biti prilika da resetujete vaš unutrašnji sat i uspostavite pametne navike spavanja. Kreirajte nove navike prije odlaska u krevet kao što su topla kupka ili puštanje lagane muzike. Također, nabavite udoban jastuk i madrac, a spavajte u tamnoj i prozračnoj sobi.