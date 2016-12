Bolovi u ramenu mogu ukazivati na problem sa srcem

Ukoliko imate problema s bolovima u ramenu, to bi moglo ukazivati na probleme sa srcem, tvrde naučnici.

"Ako neko ima problema s rotatornom manžetnom ramena, to bi mogao biti znak nekog drugog stanja, odnosno problema sa srcem", izjavio je vodeći autor američkog istraživanje Kurt Hegmann iz Utaha.



U istraživanju su naučnici analizirali podatke 1.226 stručnih radnika. Što su više faktora koji dovode do bolesti srca pronašli kod radnika, uključujući visok krvni pritisak, visok nivo holesterola i dijabetes, to su bili veći i problemi s ramenom.



Učesnici istraživanja s najtežim rizičnim faktorima su u grupi sa 4,6 puta većim šansama za bolove u ramenu od onih koji nisu imali te faktore. Također, šanse za tendinopatiju rotatorne manžetne ramena su šest puta veće.



Učesnici istraživanja sa srednjim nivoom rizičnih faktora su imali manje problema sa ramenom,



"Velika sila može ubrzati pogoršanje problema s rotatornom manžetnom ramena, ali nije primarni uzrok. Rizični faktori kardivaskularnih bolesti mogu biti važniji od faktora na radnom mjestu", dodao je Hegmann.



Kontrolisanjem krvnog pritiska i drugih rizičnih faktora bolesti srca je moguće smanjiti neugodnosti s ramenom.