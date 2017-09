Promo / ASA Osiguranje uvodi na tržište nove proizvode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kontinuirani razvoj kompanije je osnova poslovanja ASA Osiguranja. U kompaniji se trude da svojim klijentima obezbijede najbolju moguću uslugu uz široku lepezu proizvoda. S tim u skladu je i plasman novih proizvoda čiji je glavni cilj da omogući klijentima lakšu brigu o vlastitom zdravlju.

Kontinuirani razvoj kompanije je osnova poslovanja ASA Osiguranja. U kompaniji se trude da svojim klijentima obezbijede najbolju moguću uslugu uz široku lepezu proizvoda. S tim u skladu je i plasman novih proizvoda čiji je glavni cilj da omogući klijentima lakšu brigu o vlastitom zdravlju.

Riječ je o pet novih paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja: Medic Basic, Medic Standard, Medic Plus, Medic Elite i Medic Premium. Paketi su kreirani tako da svi klijenti mogu izabrati upravo onaj koji najviše odgovara njihovim potrebama."Neovisno o tome koji paket odaberete dobićete veliku podršku u brizi i čuvanju onoga što nam je svima najbitnije – zdravlja. To postižemo putem mreže naših partnerskih zdravstvenih ustanova koje vam obezbjeđuju kvalitetnu i brzu uslugu, te provjerene stručnjake, naravno uz brzo i jednostavno ugovaranje termina pregleda bez nepotrebnog čekanja u redovima", poručili su iz ASA Osiguranja.Više informacija o paketima i načinima zaključenja polica možete pronaći na http://www.asa-osiguranje.ba/proizvodi/osobe/dobrovoljno-zdravstveno-osiguranje "Uvijek smo poslovali kao društveno odgovorna domaća kompanija pa smo i sada, slijedeći te principe, kreirali proizvode na način da smo imali u vidu potrebe naše zajednice. Novi proizvod, dobrovoljno zdravstveno osiguranje je u potpuno prilagođen potrebama naših klijenata. Kada ovome dodamo posebne uslove koje ćemo obezbjediti našim klijentima u okviru poliklinika zdravstvene ustanove Eurofarm, također jedne od članica ASA/Prevent Grupacije sigurni smo da da ćemo u cjelosti zadovoljiti potrebe naših klijenata, te time ostvariti svoju misiju", istakao je Feđa Morankić Predsjednik Uprave ASA Osiguranja.Plasmanom ovih proizvoda ASA Osiguranje se etablira kao kvalitetna i stabilna domaća kompanija koja teži razvoju i očuvanju ne same sebe i svog poslovanja nego i svog okruženja."S obzirom na vrijeme u kojem živimo i socioekonomske prilike koje nas okružuju smatramo da je ljudima potrebno skrenuti pažnju na brigu o zdravlju i svima učiniti što pristupačnijom kvalitetnu zdravstvenu uslugu", zaključio je Morankić.