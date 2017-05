Više od 700 biciklista i ljubitelja prirode uživalo uz rijeku Unu

Više od 700 zaljubljenika u prirodu, rijeku Unu, sport i zdravlje, iskoristilo je odličnu prigodu da u sklopu manifestacije "Rotary kanjon" i dan bez saobraćaja, pohode predivne krajolike u prelijepom Grmuškom kanjonu na svojim biciklima, trčeći, ili naprosto šetajući uz kanjon rijeke Une.

Više od 700 zaljubljenika u prirodu, rijeku Unu, sport i zdravlje, iskoristilo je odličnu prigodu da u sklopu manifestacije "Rotary kanjon" i dan bez saobraćaja, pohode predivne krajolike u prelijepom Grmuškom kanjonu na svojim biciklima, trčeći, ili naprosto šetajući uz kanjon rijeke Une.

Brojni rekreativci, sportaši i drugi ljubitelji prirode iz Unsko-sanskog kantona krenuli su jutros ispred hotela Sedra, koji se nalazi na granici Bihaća i Cazina, uz prelijepi kanjon rijeke Une, pa sve do Bosanske Krupe, promovišući time ljepotu i jedinstvenost rijeke Une u njenom punom obimu.



Organizator okupljanja je Rotary klub Bihać, čime je nastavljena tradicija započeta prije dvije godine.



"Ovo je najmnogobrojnija manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini. Prolazit ćemo prelijepim dijelom kanjona rijeke Une od Srbljana do Bosanske Krupe. Naš cilj je da skrenemo pažnju javnosti na značaj rješavanja puta koji treba da ide preko Grmuško-srbljanskog platoa, ali i da ukažemo na to kakvi se neiskorišteni turistički potencijali i ljepota kriju u ovom kraju", kazao je za Klix.ba Elvir Hadžić, predsjednik Rotary kluba Bihać.



Za tzv. Grmuški kanjon već duže vrijeme postoje inicijative da se pretvori u park prirode ili u atraktivnu turističku destinaciju, uzimajući u obzir ogromne prirodne ljepote i potencijale, koje su u ovom dijelu, skoro netaknute prirode, sadržane.



U prilog time ide i činjenica da se trenutni magistralni put koji prolazi kanjonom rijeke Une nalazi u veoma lošem stanju i definitivno nije u rangu ostalih magistralnih puteva u našoj zemlji. Mnogi će čak reći da ova magistralna cesta predstavlja svojevrsni izazov i za najbolje vozače, pa bi njegova prekompozicija u turističku ponudu, bila pun pogodak.



Podsjećamo, ova dionica ceste je prije nekoliko mjeseci bila zvanično proglašena za put kojim se putuje na vlastitu odgovornost.