Većina modernih brakova raspada se zbog prevelikih očekivanja

Foto: Ilustracija

Profesor socijalne psihologije na Univerzitetu Northwestern u SAD-u Eli Finkel istraživao je moderne veze i zaključio da većina današnjih brakova propada zbog prevelikih očekivanja.

"Glavna promjena koja se dogodila u odnosu na prošlo stoljeće je ta što ljudi sve češće ulaze u brak s očekivanjem da će im suptužnici pomoći da postanu bolja verzija sebe, a to se najčešće nikada ne dogodi" napisao je Finkel u svojoj knjizi "The All Or Nothing Marriage: How the Best Marriages Work".



Također je istakao da je neophodno imati realističnija očekivanja od partnera kako bi bili sretniji u braku, ali i sami sa sobom.



"Dobro razmislite o tome što očekujete od veze i pokušajte dokučiti jesu li ta očekivanja realna i zaista ostvariva. Razgovarajte o svemu i tražite kompromise. Sjetite se da i vaš partner također ima vlastita očekivanja i od braka i od vas", rekao je.



Naglašava i da ne treba tražiti nekoga ko vas "upotpunjava" jer se, poručuje, u stvarnom životu takve stvari ne događaju.