Upoznajte trenera koji posjećuje parove kući kako bi poboljšao njihov seks

Kenneth Play (Foto: Facebook)

Kenneth Play je seks trener koji posjećuje parove kući, posmatra ih dok imaju seks, a nakon toga daje im stručno mišljenje o tome šta bi trebali promijeniti, prestati raditi, poboljšati ili raditi više kako bi povećali svoje zadovoljstvo tokom seksa.

Play je bivši fitness trener koji je prije dvije godine u Brooklynu pokrenuo privatne prostorije za seks edukacije i sesije. Dosad je trenirao više od 50 parova iz različitih zemalja svijeta, uključujući i Kostariku, Italiju i Peru, piše Independent.



Prije nego je postao privatni seks trener, bio je uključen u razne seks stranke i svingerske događaje.



"Shvatio sam da nisu svi ljudi zadovoljni kada rade u grupi. Neke osobe više vole privatnost, diskretnost ili da im se posvećuje više pažnje. Budući da iza sebe imam više od deset godina iskustva, znao sam kako da radim sesije jedan na jedan, iako su one ustvari jedan na dva", kazao je Play za Independent.



Njegov cilj je da seksualo obrazovanje bude dostupno jednako kao i pornografija. Upravo zbog toga, kako kaže, i posjećuje svoje klijente kući kako bi se osjećali opuštenije.



Sesije kroz koje on želi povećati seksualno samopouzdanje, iskustvo i zadovoljstvo kod parova, traju od tri do četiri sata. Počinju neformalnim razgovorima s parom o njihovom seksualnom životu i problemima. Zatim se prelazi na praksu.



"U prvom dijelu radim puno na tome da pokažem i naučim parove novim tehnikama. Zatim oni probaju te neke nove stvari. Treniram ih kako da usavrše tehniku, tako i energiju tokom seksa", pojasnio je Play.



Za jednu sesiju parovi plaćaju Playu 1.000 dolara. Kaže da im najviše voli reći da smo "svi odgovorni za vlastita seksualna zadovoljstva i uzbuđenja". Zbog njegovog znanja, vještina i tehnike, svake godine povećava se broj njegovih klijenata.