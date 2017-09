Potrebno je 11 sedmica da biste uvidjeli prednosti raskida: Pet znakova da niste preboljeli bivšeg dečka

Raskidi znaju biti jako bolni i teški i upravo zbog toga je teško biti u potpunosti siguran kada je vrijeme da krenete dalje, odnosno kada ste spremni za novu vezu. Prema studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Positive Psychology, potrebno je da prođe 11 sedmica kako biste osjetili prednosti raskida.

Raskidi znaju biti jako bolni i teški i upravo zbog toga je teško biti u potpunosti siguran kada je vrijeme da krenete dalje, odnosno kada ste spremni za novu vezu. Prema studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Positive Psychology, potrebno je da prođe 11 sedmica kako biste osjetili prednosti raskida.

Međutim, šta ako i nakon tih 11 sedmica i dalje razmišljate o bivšem partneru? Da ga niste preboljeli pokazat će vam sljedećih pet znakova.



Uhođenje na društvenim mrežama - dobro razmislite da li želite biti osoba koja uhodi bivšeg partnera na društvenim mrežama, osoba koje ne može živjeti bez saznanja da li njihov bivši ima novu djevojku. Ukoliko se uhvatite na djelu, vrijeme je da ga izbacite iz prijatelja i prestanete pratiti.



Razmišljate o njemu kad ste pijani – ukoliko ste se od propale ljubavi pokušali izliječiti alkoholom i ako ste popili koju časicu više, to znači da postoje velike šanse za neslavni pijani telefonski poziv ili pijanu govornu poštu. Ne samo da ćete se ujutro osjećati loše nego ćete vjerovatno dobiti odgovor koji će vas još više naljutiti.



Upoređujete potencijalne nove partnere s bivšim – kada je u pitanju pronalaženje novog dečka, upoređivanje nikada nije dobra opcija. Ukoliko ste s nekim samo zato što vas podsjeća na bivšeg, to znači da imate problem.



Ushićeni ste kada vidite da je gledao vašu Instagram priču – bivši uživaju u tome da vam daju do znanja da vas imaju "na oku", bez obzira sviđalo vam se to ili ne. Srećom, možete ih spriječiti tako što ćete kliknuti na križić koji se nalazi iznad njihovog imena.



Smatrate prekid pauzom – uvjeravanje da niste raskinuli nego da vam samo treba vremena može dovesti do još većih nesporazuma i problema, zato je bolje da se odmah pomirite s činjenicom da više niste zajedno.