Premijerno izdanje biciklističke vožnje Bike Fest Park Jezero za sve one kojima je biciklizam u srcu održano je danas u Sarajevu, a djeca i odrasli imali su priliku družiti se, igrati i učiti o biciklističkim vještinama.

Loren Keserović, Nedim Dervišević i Amer Toković imali su najbolje rezultate u okviru prave trial trke kojoj je prethodilo cjelodnevno okupljanje, igranje i edukacija. Sve je počelo školom biciklizma za djecu, nastavljeno "radionicom popravljaonicom", zabavom uz animatore te time trial utrkom za "veliku raju".



Iz udruženja Giro di Sarajevo ne kriju zadovoljstvo događajem.



"S obzirom da je ovo bilo premijerno izdanje događaja, mi u Giru smo prezadovoljni. Družili smo se sa više od 50 djece i njihovih roditelja, a svi oni su kroz zabavne igre naučili kako unaprijediti biciklističke vještine. Svi su sretni i nasmijani otišli kući, a to nam je najveća nagrada. Pored toga, najmlađi su učestvovali i u potrazi za poklonima koje smo prethodno skrili u parku Jezero. To je bila neobična, ali vrlo zanimljiva aktivnost za male sugrađane. Na samom kraju je održana i prava trka protiv sata u istom parku gdje smo pokušali približiti takmičarski biciklizam i amaterima", kazao je za Klix.ba predsjednik Udruženja Giro di Sarajevo Nisad Selimović.



Bike Fest su organizovali Giro di Sarajevo, Centar sa sport i rekreaciju Sarajevo i Općina Centar, a trojica najbržih takmičara su dobila vrijedne nagrade - poklon bonove u M-Bike Shopu.



"Posebno smo sretni što je Općina Centar prepoznala vrijednosti biciklizma i što će ovo, nadamo se, biti samo prva u nizu visokovrijednih manifestacija koje ćemo realizovati zajedno", poručio je Selimović.



Projekat su podržali Coca-Cola HBC BH, M-Bike Shop, Quickie Croissants, Bracom, Dukat Fit, Only One i Hostel Franz Ferdinand, dok su medijski pokrovitelji Klix.ba, Antena Sarajevo, Radio Mix I Bike Magazin.