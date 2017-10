Sve je spremno za najmasovniji poslovno-sportski spektakl u Sarajevu

Više od 600 trkača okupljenih u timove 86 kompanija iz BiH sastat će se u četvrtak na startu prve AUDU B2B RUN utrke na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Više od 600 trkača okupljenih u timove 86 kompanija iz BiH sastat će se u četvrtak na startu prve AUDU B2B RUN utrke na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu.

Na ovaj način glavni grad BiH pridružit će se gradovima regije koji su u posljednje tri godine okupili preko 5.000 učesnika iz 320 različitih kompanija kroz jednostavno i neobavezno druženje.



AUDI B2B RUN utrka je jedinstven i najmasovniji poslovno-sportski događaj koji nudi odgovor na potrebu kompanija za promovisanjem zdravih životnih navika i stvaranje timskog duha kao prioriteta za dugoročno zadovoljstvo zaposlenika.



Trka kroz jedno od najljepših sarajevskih šetališta namijenjena je isključivo poslovnoj zajednici, te na jednom mjestu okuplja zaposlenike bh. kompanija, koji udruženi u timove od najmanje tri člana imaju priliku trčati za zajednički cilj – braniti boje svojih timova, tj. kompanija i družiti se sa kolegama izvan radnog okruženja i vremena.



Početak događaja planiran je ispred Face TV-a zajedničkim zagrijavanjem uz profesionalne trenere od 17.00 sati, nakon čega starta i sama utrka na atraktivnoj stazi dužine 5 km od 17.30 sati. Konfiguracija staze prilagođena je i onima koji do sada nisu imali priliku okušati se u trčanju.



Neposredno nakon utrke, za sve takmičare i njihove navijače, slijedi Class Plus After Run Party na kojem će biti proglašeni pobjednici u kategorijama malih, srednjih i velikih kompanija, najfit kompanija, te pojedinačni pobjednici u ženskoj i muškoj kategoriji. After Run Party, koji je ujedno i najveći afterwork party, dodatno će začiniti plesni ritmovi za koje će biti zaduženi DJ-evi, vrhunske gurmanske delicije i jedinstven okus sarajevskih craft piva.



Naslovni sponzor utrke je kompanija Porsche BiH – Audi brand, dok je kompanija Holdina Energopetrol glavni sponzor After Run Party-a powered by Class Plus – Nova goriva za bezbrižniju vožnju.



Više informacija o AUDI B2B RUN utrci možete saznati na www.b2brun.ba, a pratiti nas možete i na B2B RUN Sarajevo Facebook stranici.