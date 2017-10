"Race for the Cure - Trka/šetnja za ozdravljenje" deseti put je održana u BiH, a danas su u Sarajevu stotine ljudi slavile život.

"Race for the Cure - Trka/šetnja za ozdravljenje" deseti put je održana u BiH, a danas su u Sarajevu stotine ljudi slavile život.

Cilj trke, odnosno šetnje je osnaživanje zdravlja žena u borbi protiv karcinoma dojke. Ova trka se održava u više od 150 gradova širom svijeta, a svake godine za unapređenje zdravlja žena trči ili šeta nekoliko miliona ljudi.



Povodom današnje šetnje se novinarima obratila regionalna direktorica Programa osnaživanja zdravlja žena i utrke "Race for the cure" Nela Hasić.



"Danas slavimo život. Sinoć sam plakala i plašila se, ali jutros sam plakala od sreće. Mnogo ljudi je danas bilo ovdje, hiljade ljudi su stigle iz 45 gradova da slavimo život. Nisu došli na utakmicu ili koncert, došli su za nešto što se tiče svakog nas, a to je zdravlje. Došli su da promovišu važnost ranog otkrivanja bolesti te da svi pošaljemo dobru poruku i pozitivnu energiju širom zemlje", izjavila je Hasić.



Nakon laganog zagrijavanja, u 11 sati je održana dječija trka na 300, potom 11:15 muška trka na 500 metara, u 11:30 trka od tri i po kilometra za rekreativce na trasi most Ars Aevi - Elektroprivreda - most Ars Aevi, dok je od 12 sati održana šetnja u kojoj je šetalo 90 posto učesnika.



Na ttrci su se pojavile žene u rozim majicama. koje su uspjele izboriti se s bolešću.



Upravo na potrebu redovnih pregleda, s obzirom na činjenicu da se radi o izlječivoj bolesti ukoliko se otkrije na vrijeme, ukazala je danas i Almedina Alić iz Udruženja "Ona je svjetlost" Kakanj, koja je prvu operaciju imala još prije 20 godina i drugu prije sedam godina, ali je uspjela izboriti se s bolešću jer je na vrijeme sve otkriveno.



Prošle godine od sredstava prikupljenih u ovoj trci osigurano je 1.040 mamografskih pregleda, a i danas će biti omogućen za pedesetak žena mamografski pregled na mobilnom mamografu, koji je postavljen na Vilsonovom šetalištu.