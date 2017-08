Start 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratona 17. septembra ispred BBI Centra

Jedanaesto izdanje najmasovnijeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo Coca-Cola polumaratona, održat će se u nedjelju, 17. septembra sa početkom u 10 sati ispred BBI Centra.

Više od 3.000 učesnika iz 30 zemalja će uz polumaratonsku utrku imati priliku učestvovati i u G-Drive štefetnom polumaratonu, Novo Nordisk Fun Run utrci te Zmajzi Kid's Run utrci dok će uz posebnu podršku američke vlade biti organizovana i utrka Run with me za osobe sa invaliditetom.Prijave i uplate kotizacija za 11. polumaraton i štafetni polumaraton moguće su do 9. septembra na web stranici www.sarajevomarathon.ba , dok su prijave i uplate kotizacija za Fun Run i Kid's Run moguće i 15. i 16. septembra na upisnom mjestu u BBI centru od 12 do 20 sati te na dan trke u zoni starta od 8:15 do 8:45 sati, ukoliko ne bude popunjen limit od 600 učesnika.Najavljujući 11. Sarajevo Coca-Cola polumaraton, direktor Udruženja Marathon, Erol Mujanović naglasio je da će Sarajevo i ove godine imati pravi festival trčanja sa više od 3.000 učesnika na ukupno pet utrka."Coca-Cola polumaraton i G-Drive štafetni polumaraton posebna su atrakcija za trkače iz cijelog svijeta, a i ove godine ćemo naravno imati utrke za sve uzraste i za sve nivoe forme. Za ovu godinu pripremamo nekoliko iznenađenja za učesnike, posebno na trasi trke i na cilju, koja će dodatno podići kvalitet ovog najmasovnijeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini", naveo je Mujanović te se posebno zahvalio svim partnerima koji su podržali projekat i ove godine."Kao i do sada, svaka utrka će imati i društveno odgovorni karakter kako bi se pomoglo onima kojim je pomoć najpotrebnija, a posebno smo sretni što ćemo i ove godine našem gradu donijeti više od 1000 noćenja čime značajno doprinosimo našoj lokalnoj zajednici i njenom ekonomskom razvoju", istakao je Mujanović.Malim pionirskim koracima, ali sa jasnom vizijom, Udruženje Marathon počelo je 2006. godine sa organizacijom ovog sportskog događaja koji se danas sa pravom smatra jednom od najmasovnijih sportskih priča Sarajeva i Bosne i Hercegovine i koja će i ove godine biti dopunjena sa najpozitivnijom pričom u gradu, Školom trčanja Klix, čijih će 100 novih trkača istrčati prvi polumaraton. Sarajevo Coca-Cola polumaraton postao je danas posebna motivacija stotinama građana koji svakodnevno kroz Školu trčanja Klix ili individualno, treniraju i čine svoj život zdravijim i kvalitetnijim.Sve ostale informacije o 11. Sarajevo Coca-Cola polumaratonu dostupne su na www.sarajevomarathon.ba