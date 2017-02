Mještani sela Atuleer u provinciji Sečuan dobili su novi set čeličnih merdevina, a time je djeci koja tu žive put do škole postao malo manje opasan.

Stepenice od bambusa na veoma strmoj litici su do novembra prošle godine bile jedini pristup selu u kojem odrasta petnaestero djece, uzrasta od 6 do 15 godina. Svake sedmice su se tim stepenicama na putu do škole morali penjati 800 metara prema nebu.Opasan put otkriven je tokom nacionalnih nemira u Kini. Zbog javnog protesta mještana Vlada je posjetila ovo selo i obećala da će merdevine od čelika biti napravljene kao mjera opreza dok se ne nađe neko bolje i dugoročnije rješenje, a krajem oktobra prošle godine radnici su postavili čelične stepenice.Prije penjanja djeca moraju biti u pratnji odrasle osobe. Direktor škole čeka djecu i prati ih dalje dok se njihovi roditelji vrate.Nove čelične stepenice postavljene su pod uglom od 60 stepeni, što djeci olakšava penjanje. Ipak, nije lako penjati se i djeca se moraju zaustavljati da naprave pauzu.Tu su i mjesta gdje merdevine prestaju, a djeca su prisiljena penjati se strmim liticama. Nakon toga se zaustavljaju da naprave pauzu, a onda se vraćaju na nastavak čeličnih merdevina.Radi sigurnosti djeca su užetom vezana za svog pratioca.Long Deshun, koji je zadužen za ovaj projekt, kaže da će djeci, zahvaljujući novim čeličnim merdevinama, trebati sat vremena da se popnu. Inače im je trebalo dva sata.Porodice koje žive u ovom selu su članovi manjinske grupe Yi i opstaju zahvaljujući poljoprivredi. Robu koju ne prodaju mještani moraju istim putem vratiti kući.Osam osoba je poginulo penjući se uz stijene, a od 2009. godine nije bilo nesreća. Mještani su i dalje zabrinuti za sigurnost svoje djece i nisu impresionirani trenutnim rješenjem.