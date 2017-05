Stajanje na jednoj nozi flamingu štedi energiju

Flamingo, ptica koja dobro podnosi ekstremne uslove životne sredine, troši manje energije dok stoji na jednoj nozi, nego kada koristi obje noge, potvrdili su naučnici.

Flamingo, ptica koja dobro podnosi ekstremne uslove životne sredine, troši manje energije dok stoji na jednoj nozi, nego kada koristi obje noge, potvrdili su naučnici.

Stajanje na jednoj nozi je karakteristična poza za ove ptice, ali kako i zašto se one uspijevaju održati na jednom ekstremitetu, zagonetka je koja već dugo vremena interesuje naučnike. Tim istraživača iz SAD-a je pokazao da flamingosima nije potreban aktivan mišićni napor kada stoje na jednoj nozi, što znači da troše manje energije.



Ptice koriste pasivni mehanizam kada su u unipedalnoj poziciji, što im omogućava da ponosno stoje dok drijemaju.



Prethodno su istraživači pretpostavljali da ova pozicija doprinosi smanjenju umora mišića, dok su neki drugi naučnici iznosili ideju da ovakvo ponašanje pomaže u regulisanju tjelesne temperature. Međutim, profesori Young-Hui Chang s Tehnološkog instituta u Georgiji i Lena H Ting s Univerziteta u Atlanti razotkrili su tajne koje se kriju iza ovog impresivnog trika. Eksperimenti sa živim pticama pokazali su da kada flamingosi stoje na jednoj nozi i odmaraju, jedva da se pomjeraju, čime se potvrđuje stabilnost ove pasivne pozicije.



Profesor Chang je rekao da osnovni anatomski aparat koji omogućava ovu pasivnu pozu još uvijek nije do kraja objašnjen i to je sljedeći korak u istraživanju, ali je naglasio da zglobovi ekstremiteta nisu "zaključani", tj. nisu fiksirani s obje strane.



Istraživanja je provodio i doktor Matthew Anderson, eksperimentalni psiholog koji je uradio specijalizaciju na ponašanju životinja. Zaključak do kojeg je on došao jeste da flamingosi koriste ovu neobičnu pozu kako bi sačuvali toplotu. Njegov istraživački tim je, između ostalog, otkrio da se broj ptica koje odmaraju na jednoj nozi smanjuje kako temperatura raste.