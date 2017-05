Smrtno bolesni Ray Kershaw oženio se svojom djevojkom u bolnici zahvaljujući dobrim ljudima koji su donirali novac za ceremoniju vjenčanja.

Foto: Manchester Evening News

Ray (63) i njegova djevojka Tracy Brooks (45) planirali su se vjenčati sljedeće godine na Tenerifima, ali planove su morali promijeniti nakon što je Rayu u martu dijagnosticiran rak tankog crijeva.Svadba je organizovana za manje od 24 sata zahvaljujući strancima i humanitarnom udruženju Gift of a Wedding koji su platili ceremoniju koja je u subotu održana u Springhill Hospice u Rochdaleu.Vjenčanje je nakon dijagnoze trebalo biti održano 8. juna, ali je ubrzano jer se Kershawu stanje pogoršalo, piše Manchester Evening News. Donacijama je plaćen automobil u kojem je Tracy stigla u bolnicu, kao i cvijeće, dekoracija, torta i ostale sitnice. Sudbonosno "da" Ray i Tracy su izrekli pred prijateljima i porodicom, a Tracyna nećakinja i djeveruša Melissa King je kazala da su svi bili preplavljeni emocijama."Ray i Tracy su znali da je rak neizlječiv pa su se odlučili vjenčati. To što je Gift of a Wedding učinio je nevjerovatno. Bili su budni cijelu noć kako bi sve organizovali. Tracy i Ray su svima zahvalni, ne možemo vjerovati da je toliko ljudi doniralo novac za tako kratko vrijeme", kazala je Melissa.I Gift of a Wedding se zahvalio građanima Rochdalea jer su se odazvali akciji.