Objavite fotografiju na Facebooku uz hashtag #DaniLjubaviuKonzumu i osvojite poklon.

O ljubavi se uvijek može nešto novo naučiti i reći, a postoji li ljepši mjesec za to od februara?

Ovog mjeseca iz Konzuma pošaljite najljepše poruke ljubavi u svijet, otkrivajući i djeleći magične sastojke sreće sa drugima.



Za sve one koji znaju da vole, Konzum je pripremio pregršt iznenađenja, pa tako svi oni koji do 14. februara posjete Super Konzum Borik i Super Konzum Ložionička, kao i Konzum Family centre u Mostaru, Tuzli ili Brčkom moći će kreirati najljepše ljubavne uspomene na romantičnoj "klupi ljubilici".



Budite romantični na društvenoj mreži uz hashtag #DaniLjubaviuKonzumu



Klupa ljubilica, osim magične i ljubavne svrhe, obezbijedit će najsretnijim parovima i vrijedne nagrade, jer svi oni koji objave fotografije sa klupe ljubilice uz hashtag #DaniLjubaviuKonzumu na svom Facebook profilu i stave je kao "Public", uz malo sreće osvojit će vrijedne poklone.



Na sam dan Valentinova 14. februara iskažite ljubav voljenoj osobi kolačima ili pizzom u obliku srca u Super Konzumu Borik i Super Konzumu Ložionička, ili jednostavno odaberite svoje poruke ljubavi na blagajnama. I to nije sve.



U 14 sati iz Konzuma za sve kupce najavljuju sastanak s ljubavlju, na kojem simboličnim puštanjem balona sa ispisanim porukama iz vašeg srca, zajedno puštamo ljubav u visine.. .



"Volim te ljubavi", "Zauvijek zajedno", "I u dobru i u zlu", sve su poruke dobrodošle, kao i svi oni koji žele uživati u danima ljubavi u Konzumu, za koje donosimo i recept čiji sastojci će vas oduševiti:



- Kvalitetna kupovina u Konzumovim prodavnicama

- Uživanje sa mališanima u Lumpionici

- Muzika ljubavi koja će dati kupovini posebnu dimenziju

- Ugodna kafica sa voljenom osobom uz kolače u obliku srca

- Poljubac ili zagrljaj na klupi ljubilici i fotografija za vaš album ili našu nagradu

- Puštanje ljubavnih balona u svijet.



Ne zaboravite, ljubavlju se poslužite svakodnevno i dijelite je sa drugima.