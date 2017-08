Festival antičke rimske kulture pod nazivom "Antički dani Ilidža 2017" počeo je danas u 10 sati na Ilidži u parku hotela pored rimskih ruševina, a svi posjetioci imat će priliku vidjeti kako su izgledali predmeti iz antičkog doba naše zemlje, kakvu hranu su jeli tadašnji stanovnici te kako su se odijevali.

Projekt je organizovalo Arheološko udruženje Panteon u saradnji s Opštinom Ilidža, Kulturno-sportskim centrom Ilidža i Četvrtom gimnazijom, a cilj je da svi učesnici, posebno oni najmlađi nauče nešto o kulturno-historijskom naslijeđu BiH.



"Program je edukativno-zabavnog karaktera s četiri radionice koje su fokusirane na najmlađe učesnike. Naš cilj je da stvorimo jedan novi način edukacije o kulturnom naslijeđu i historiji", rekao je predsjednik AU Panteon, dodavši kako se nada da će roditelji dovesti djecu i time podržati ovaj projekt.



On je naglasio kako im je dodatni podsticaj bila i činjenica da je antička kultura potcijenjena u BiH. O ovoj kulturi, navodi Mahir, nema dovoljno istraživanja, skinuta je s mape, nedostaje infrastruktura oko arheoloških lokaliteta, a ni turističke zajednice ne promovišu antičku kulture kao dio svoje turističke ponude.



Sabina Vejzagić, članica AU Panteon, koje postoji 4 godine, kaže kako je ovo drugi put da organizuju festival i da se nada da će preći u tradiciju.



Učesnici radionica na festivalu su predstavili ishranu antičkog Rima i trudili su se napraviti originalne rimske recepte, a posjetioci su na štandovima mogli vidjeti antičke predmete poput nakita, ručnih radova, bakrenih predmeta, štitova, mačeva i sl.



Pored radionica održat će se i predavanje Tarika Silajdžića koji će pričati o rimskim termama. Radionice su uglavnom za djecu koja će moći prisustvovati radionicama mozaika, keramike i pravljenja nakita.



Članovi AU Panteon su napravili i toge kakve su nosili Rimljani, smeđe za trgovce, crne i crvene za vojnike i toge raznih boja kakve su u to doba nosili funkcioneri i pučanstvo, a među izrađenim predmetima nalaze se i oklopi, štitovi i kacige.



Festival traje danas do 19 sati.