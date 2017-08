Radovi na novom aerodromu u Istanbulu, 35 kilometara sjeverno od evropske strane grada, u punom su jeku. Turski ministar saobraćaja, pomorstva i komunikacija Ahmet Arslan rekao je da je na radovima angažirano 30.000 radnika, a završeno je 57 posto aerodroma.

"Do ovog cilja došli smo u julu uprkos intenzivnoj ljetnoj kiši. Dosadašnji rad nastavljamo još većim zamahom, a naš sljedeći cilj je povećati broj zaposlenih na 35.000", rekao je Arslan.



Procjenjuje se da će ovaj aerodrom, kada bude završen, imati 225.000 zaposlenika. Daily Sabah piše da će do 2025. godine kroz ovaj aerodrom prolaziti 120 miliona putnika godišnje, prema 350 destinacija u zemlji i svijetu sa skoro stotinu avionskih kompanija.



Izgradnja aerodroma počela je prije dvije godine s planom da se odvija u četiri faze. Prva faza treba biti gotova 29. oktobra 2018. godine kada će biti otvorena zgrada glavnog terminala s kapacitetom od 90 miliona putnika godišnje. Uz to se, između ostalog, planira i dovršetak zgrade drugog terminala, 88 zračnih mostova, dvije piste, zatvorenog parkirališta za 12.000 vozila. Cijena izgradnje procjenjuje se na 10,3 milijarde dolara.



Posljednja faza izgradnje trebalo bi da bude završena do 2030. kada će imati kapacitet za čak 150 miliona putnika godišnje.



"Ovaj aerodrom će, čak i u prvoj fazi, biti najveći aerodrom na svijetu, te će Turska nakon otvaranja postati mjesto susreta Afrike, Evrope, Bliskog Istoka i Azije. Osim toga, donijet će novu dimenziju regionalnoj i svjetskoj privredi", rekao je premijer Turske Binali Yıldırım.