Sedam izviđača iz BiH posjetili su svjetsku izviđačku smotru na Islandu i predstavljali su Savez izviđača u Bosni i Hercegovini, tročlanu asocijaciju sastavljenu od Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza izviđača Republike Srpske i Saveza izviđača Brčko Distrikta koji je od 1999. godine član WOSM-a.

Svjetska skautska organizacija (WOSM) je najveća internacionalna izviđačka

organizacija. WOSM broji 166 zemalja članica. Ove zemlje članice su nacionalno

priznate i broje više od 40 milliona članova.



Dvije sedmice izviđači su proveli sklapajući nova prijateljstva, obilazeći prelijepu Islandsku prirodu i stvarajući nezaboravne uspomene sa novim i starim drugovima.



Putovanje se sastojalo iz tri dijela.



Nakon ceremonije otvaranja Svjetskog skautskog MOOT-a, događaja koji okuplja

starije izviđače, takozvane rovere, uzrasta od 18 do 26 godina i daje im priliku da se druže i poboljšaju vlastito poznavanje drugih kultura i običaja, podijelili su se u svoje internacionalne patrole i krenuli na put, svako ka svom ekspedicionom centru gdje su proveli pet dana.



Sedam članova kontigenta bilo je raspoređeno u četiri ekspediciona centra

(Akureyri, Heimaland, Hólaskjól and Skaftafell) u kojima su sa svojim patrolama išli na mnoga pješačenja u prirodi, obilazili glečere, vodopade, bazene, i mnoge druge zanimljive destinacije.



Najsjevernije smješten ekspedicioni centar Akureyri nalazi se između planina, a s pogledom na grad i jezero, učesnike je iznenadio toplim, sunčanim vremenom i pružio im razne izazove.



Kamp Heimaland je uživao u raznim aktivnostima, s obzirom na to da su bili smješteni u blizini glečera, kanjona i vodopada. Članovi ovog kampa su iskusili snagu islandskih vjetrova u punom jeku, no unatoč tome uživali su u logorskim vatrama, pjesmama uz gitaru, plesu i sportskim aktivnostima.



Svaki ekspedicioni centar je imao svoje čari, ali za naše izviđače najvrjedniji spomena je sigurno Hólaskjól, smješten na planinama, udaljen od telefonskog signala, tekuće vode, struje i civilizacije. Uprkos toj divljini učesnici su uživali u nedirnutoj prirodi i vratili se s lijepim upomenama.



Kamp Skaftafell smješten je u blizini jednog od najvećih glečera u Evropi, a učesnici tog kampa su dobili i priliku da uživaju u tim ledenim aktivnostima, uprkos veoma promjenjivom vremenu.



Drugi dio započeli su okupljanjem u AlÞingi, centralnom kampu na Úlfljótsvatn

jezeru, kao poglavice tokom islandske srednjevjekovne ere. Tema MOOT-a je bila

Change inspired by Iceland (Promjena inspirisana Islandom), a naredne dane izviđači su proveli učestvujući na aktivnostima koje potiču upravo na tu promjenu. Prvi dan u centralnom kampu predstavili su Bosnu i Hercegovinu s tradicionalnom kafom i rahat lokumima. Mnogi su prišli stolu bh. izviđača, zanimajući se šta naša mala država može da ponudi.



Ostale dane su obilazili takozvana sela (Dragon Village, Bull Village, Giant Village, Eagle Village, Yggdrasill i Global Development Village). The Bull Village je kao temu imao rad s okolinom i istraživanje kako priroda utječe na ljude i obratno.



The Eagle Village je bio historijskog karaktera, istražujući kako nas je historija oblikovala i kako možemo imati utjecaj na budućnost kao pojedinci, u lokalnim zajednicama i u sklopu skautskog pokreta.



The Giant Village je radio na temu životnog stila i zdravlja, pokazujući da je način kako živimo temelj našeg života. Dragon Village je bio umjetničko područje gdje smo otkrili kako kreativnost može imati zanimljiv utjecaj na život i zajednicu.



Yggdrasill Village je ime dobio po ogromnom drvetu koje povezuje

devet svjetova drevne kosmologije i simbolizuje promjenu kroz poštovanje i

povjerenje. Kao što se drveće međusobno povezuje preko svog korijenja, tako su i

izviđači širom svijeta povezani svojim obećanjem i zakonima. Ovdje su izviđači učili kako da razumiju i poštuju različite vjere i uvjerenja.



Global Development Village je mjesto gdje je izviđačima objašnjeno koliko je važna promjena u svijetu i šta oni mogu učiniti da budu dio toga.



Zadnju noć MOOT-a učesnici su plesali i pjevali s novim prijateljima ispred glavne bine na ceremoniji zatvaranja. Iako su se oprostili od 5.000 drugih skauta iz više od 100 zemalja svijeta njihova avantura nije bila završena.



Naredni dan su se vratili u glavni grad Islanda, Rejkjavik, gdje su proveli noć, i započeli obilazak južne obale Islanda. Nakon razgledanja Rejkjavika prva atrakcija koju su obišli bila je poznata Plava Laguna što im je omogućio jedan od lidera izviđačke organizacije u Hong Kongu, gospodin Alexandar Wong, velikodušnom donacijom putem fundraising kampanje. Druge značajne priloge smo dobili od firme SPARK iz Mostara i Krajina klasa iz Banje Luke.



Ostale lokacije koje su posjetili uključuju Strokkur, jedan od najpoznatijih gejzira na

Islandu koji se nalazi u geotermalnom području uz rijeku Hvítá, istočno od

Rejkjavika. U međuvremenu su obišli mjesto na kojem vrelo blato ključa i izbija iz

tla, vodopad Gullfoss, koji svojom ljepotom i snagom ostavlja bez daha.



Na mestu gde se spajaju ogromni lednici sa Atlantikom, nalazi se laguna glečera – Jokulsarlon. Jedan od simbola Islanda, laguna glečera je zapravo ledničko jezero koje se vremenom spojilo s morem, pa u isto vrijeme ima i karakteristike lagune. Nalazi se pored glavnog islandskog magistralnog puta, na samom rubu Vatnajokull nacionalnog parka. Put ih je dalje odveo u Vik, selo na najjužnijem dijelu Islanda, poznato po svojoj prekrasnoj crnoj plaži i fenomenalnim liticama koje nastanjuju endemične ptice zvane Puffini. Crna plaža, svrstana je 1991. godine među top 10 naljepših plaža na svijetu.



Na kraju, izviđači su otišli na most koji spaja sjevernoameričku i evroazijsku tektonsku ploču. To je jedino mjesto na svijetu na kojem se na kopnu mogu jasno identifikovati tektonske ploče i rascjep među njima. Tu je izgrađen most koji povezuje ove dvije tektonske ploče i omogućuje vam da jednostavno pređete s jednog kontinenta na drugi. Upravo činjenica da se na Islandu spajaju ove dvije ploče ovu zemlju i čini toliko jedinstvenim mjestom, u geološkom smislu.