Planinarski klub "Nomadi" iz Sarajeva u subotu je organizirao planinarsku turu u Blagaj, gdje su posjetili srednjovjekovni grad, tvrđavu velikaša Hercega Stjepana Kosače.

Planinarski klub "Nomadi" iz Sarajeva u subotu je organizirao planinarsku turu u Blagaj, gdje su posjetili srednjovjekovni grad, tvrđavu velikaša Hercega Stjepana Kosače.

Na ovom izletu učešće je uzelo petnaestak planinara, članova Kluba s prijateljima iz nekoliko sarajevskih planinarskih društava i prijateljima planinarima iz PD Sv.Jure iz Solina, Hrvatska.



Učesnici izleta od Eko-centra Blagaj do srednjovjekovnog grada Herceg Stjepana, s kojeg se pruža neponovljivi pogled na Hercegovinu, popeli su se atraktivnom stazom kroz kanjon Vulin potok, koji je inače lijeva pritoka rijeke Bune.



Via ferrata (osigurana planinarska staza) Vulin potok je duga 1000metara te je za njen prolaz potrebno otprilike od dva do dva i pol sata. Inače ovu stazu, pravu poslasticu, za ljubitelje planina i adrenalina postavili su aktivisti Omladinskog kluba "Novi Val" iz Blagaja.