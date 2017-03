Danas neugledni most na Buni južno od Mostara krije priču punu nesreće i historijskih zabuna, ali prije svega priču o jednom od najljepših mostova koje su ovi krajevi vidjeli i koji je ostao skriven u vremenu i prostoru.

