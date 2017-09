Posljednji dani ljeta u bosanskohercegovačkim selima protječu u sabiranju ljetine, spravljanju zimnice i skladištenju ogrjevnog drveta. Tako je i u selu Budoželje, na području općine Vareš koje je u subotu pješačeći do planinarskog doma posjetila grupa sarajevskih planinara.

U organizaciji Hrvatskog planinarskog društva "Bjelašnica 1923", pod vođstvom Karlone Atagić i Elze Babić, 15 planinara je uživalo u laganom trosatnom pješačenju kroz četinarsku šumu planinarskom stazom iz sela Dabravine iznad Vareša do sela Budoželje, a potom i druženju i odmoru ispred planinarskog doma Budoželje.



Selo Budoželje obasjano suncem i plavetnilom neba sa čistim i cvijećem ukrašenim okućnicama, livadama i proplancima na kojima pasu krave i ovce iznad zaselaka Musa, Fatići, Brkići, Mahmutovići ... ima po urednosti izgled alpskih sela.



U dvorištima složena drva za zimu, a domaćice pripremaju ajvar, džem od šipurka, prebiraju krompir, čiste bašte. Svoje gostoprimstvo iskazuju pozivajući planinare da svrate na kafu, predahnu i osvježe se.



U središtu sela je nekropole sa stećcima i starim nišanima i to istorijsko područje je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Prošle godine u selu je podignut spomenik šehidima i borcima koji su koji su poginuli u proteklom ratu. Na spomen ploči upisana su imena 17 pripadnika Armije BiH.



Mještani kažu da nisu napuštali selo tokom posljednjeg rata, a da su kuće bile granatirane s položaja vojske RS-a na brdima iznad sela.



Gotovo pored svake kuće je štala, a mještani kaže da nemaju problem s prodajom mlječnih proizvoda, jer im pred kuću dođu trgovci koji otkupe sir i kajmak i prodaju ga na pijacama u Brezi, Varešu, Ilijašu...



Kažu da nemaju problema ni tokom zime jer put do sela se redovno čisti. Djeca imaju školu u selu.



Dvadesetak minuta hoda iznad sela na 1.183 metra nadmorske visine u gustoj četinarskoj šumi je planinarski dom Budoželje koji je podignut daleke 1953. godine, a nakon posljednjeg rata je obnovljen. Njime upravlja istoimeno planinarsko društvo iz Breze. Rudarska tradicija je simbolično prisutna i na vrhu Budoželja na 1.254 metra nadmorske visine. Tu je kao toponim i oznaka vrha postavljena maketa rudarskog izvoznog stroja sa dva mala vagoneta za ugalj.



Sa vrha Budoželja pruža se pogled na okolne vrhove Planinicu i Perun, a u daljini se kad je lijepo vrijeme, kako je bilo i u subotu, vide Vranica, Vlašić, Prenj, Bjelašnica i Treskavica.



U subotu je bilo izuzetno veselo ispred planinarskog doma, zahvaljujući mališanima Muzičke radionice “Neki novi klinci” iz Breze. Razigrani i veseli članovi Muzičke radionice koju vodi Nijaz Ćosić su došavši na izlet ispred doma izveli popularne pop i rock hitove i nekoliko antologijskih pjesma koje su pokrenule na ples i starije planinare.



Subotnji izlet do Budoželja i za sarajevske planinare bio je još jedan od ljeta poklonjen dan za rekreaciju u pješačenju kroz šumu.