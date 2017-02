Bh. biciklista i avanturista Dado Delić u ponedjeljak se vratio u Sarajevo nakon što je u deset mjeseci puta i 11.500 kilometara pređenih biciklom, uspješno završio svoj projekt “Biciklom kroz meridijane i paralele“.

U svojim putešestvijama, Delić je prošao kroz Kirgistan, Indiju, Nepal, Mijanmar, Tajland, Kambodžu, Laos, Vijetnam, Kinu i Japan te tako pokazao da su uz strast, želju, volju i odlučnost ljudske granice neprocjenjive.Podsjećajući da je njegov pohod započeo 27. aprila 2016. godine i da je cijelo putovanje trajalo 288 dana, Delić je istakao da je iza njega jedan nezaboravan period na koji će biti ponosan do kraja života.“Još uvijek sam pod dojmovima svega što sam vidio i prošao u mom pohodu. Iza mene je jedno jedinstveno životno iskustvo. Dinamičnost života na cesti je takva da sam svoj plan putovanja mijenjao nekoliko puta te sam tako posjetio i neke države koje nisam imao u planu“, rekao je Delić te dodao da je i na ovom putovanju imao priliku upoznati mnogo ljudi od kojih su neki postali i dobri prijatelji.“Najveći izazov i ujedno najveću satisfakciju ostvario sam prolaskom kroz planine Pamira. To će mi zauvijek ostati u sjećanju. Ljudi Centralne Azije i njihova gostoljubivost su me zaista impresionirali i sretan sam što sam uspio razviti prijateljstva koja će sigurno dugo trajati“, naveo je Delić te naglasio da ovaj pohod ne bi bio moguć bez velike pomoći prijatelja i poznanika.Ovim projektom i kampanjom “The Rolling Drifter – Cycling around the Globe“, Delić u posljednje dvije i pol godine skreće pažnju javnosti na problem globalnog zatopljavanja, borbu za svijet bez granica te promoviše biciklizam kao rekreaciju i ekološki prihvatljiv vid prijevoza.Svi dosadašnji Delićevi tekstovi u formi dnevnika kao i fotografije sa putovanja mogu pronaći na web stranici www.therollingdrifter.com i njegovom Facebook fan pageu.