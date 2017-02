Nakon 86 godina rada zatvara se jedan od najuglednijih svjetskih hotela

Zbogom velebno predvorje u stilu art decoa, slavne osobe na koje ste mogli naići u liftu njegova "tornja": Waldorf Astoria, legendarni njujorški hotel među najuglednijima na svijetu zatvara se nakon 86 godina rada.

Zbogom velebno predvorje u stilu art decoa, slavne osobe na koje ste mogli naići u liftu njegova "tornja": Waldorf Astoria, legendarni njujorški hotel među najuglednijima na svijetu zatvara se nakon 86 godina rada.

Od Marilyn Monroe do Grace Kelly, od američkog predsjednika Herberta Hoovera (1929.-1933.) do Baracka Obame (2009.-2017.), preko svih čelnika na planetu koji su ondje odsjedali tokom godišnje Generalne skupštine UN-a: zdanje otvoreno 1. 10. 1931. na Park Aveniji u srcu Manhattana vidjelo je kako u njegovim probranim sobama i luksuznim zahodima (u art deco stilu sve do ručki na vratima) prolazi izvanredna lista slavnih i moćnih iz čitavog svijeta.



Nakon 86 godina, hotel s više od 1.400 soba u kojem je izmišljena 24-satna posluga u sobu, najveći na svijetu u doba otvaranja, sprema se za veliko renoviranje. Kineska osiguravajuća kompanija Anbang koja ga je otkupila od lanca Hilton 2014. za 1,95 milijardi dolara, pokreće velike radove renoviranja od 1. 3. koji bi trebali trajati najmanje dvije godine.



Nije poznat službeni plan, ali bi se velik dio hotela trebao pretvoriti u luksuzne apartmane, isplativije, s nizom trgovina u prizemlju, prepuštajući hotelskom dijelu samo mali dio, prenosi Hina.



Upisano od 1993. na listu spomenika obilježja grada poput Empire State Buildinga ili Brooklyn mosta, pročelje nije u opasnosti. No, unutrašnjost nije zaštićena i neki brinu da će velika plesna dvorana ili ulazni mozaik zauvijek nestati usprkos obećanjima Anbanga da će raditi zajedno s odgovornima za baštinu.