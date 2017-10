Ako postoji osnovan razlog zašto bi neko Hercegovinu poredio s Kalifornijom, onda bi se on morao nalaziti na Dubravskoj visoravni. Vjerovatno je to najbogatiji naš poljoprivredni kraj, prostor koji sam može hraniti polovinu države i jedini hercegovački krajolik bez kamenitih brda. Plodna zemlja, izuzetno vrijedni ljudi, idealna klima...

Ako postoji osnovan razlog zašto bi neko Hercegovinu poredio s Kalifornijom, onda bi se on morao nalaziti na Dubravskoj visoravni. Vjerovatno je to najbogatiji naš poljoprivredni kraj, prostor koji sam može hraniti polovinu države i jedini hercegovački krajolik bez kamenitih brda. Plodna zemlja, izuzetno vrijedni ljudi, idealna klima...