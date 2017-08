Gdje slavni odmaraju: Privatna odmarališta s ličnim kuharima, maserima, plažama i bazenima

Poznate osobe, poput nas običnih ljudi, vole uživati u odmoru, lijepom pogledu na more i ugodnom smještaju, ali za razliku od običnih smrtnika imaju više nula na računu. Business Insider objavio je fotografije privatnih plaža, vila i odmarališta na kojima uživaju pjevači, glumci, sportisti i ljudi iz svijeta slavnih.

Nakon što je Queen Bey privukla pažnju nastupom na poluvremenu Super Bowla, povukla se na brda u vilu u kojoj jedan dan košta 10.000 dolara. Iz nje se pruža predivan pogled na San Francisco, a ima sobu za igre, bazen, fitness centar, šefa kuhinje i voćnjak koji se prostire na 24 hektara.Glumac Aaron Paul zaslužuje nagradu za muža godine jer je za 30. rođendan svoju suprugu Lauren odveo u objekt koji oduzima dah na Tajlandu. Ima vlastitu plažu koja se prostire na 8.000 kvadratnih metara. Dan u ovom luksuznom privatnom odmaralištu košta 5.974 dolara. Dobijete šefa kuhinje, instruktora tenisa, masera, šankera, a imate i vlastiti bazen te paviljon za jogu.Pop zvijezda i njeni prijatelji i porodica otišli su na produženi vikend u dvospratnu kuću na plaži Malibu vrijednu 30 miliona dolara. Nekretnina ima staklene balkone, okrugli bazen, jacuzzi, unutrašnji kamin i velike prozore s prekrasnim pogledom na Pacifik.Kanadski reper odmarao se u vili napravljenoj u talijanskom stilu u kojoj se po noći plaća 10.000 dolara. Nalazi se na Beverly Hillsu, prostire se na više od 1.000 metara kvadratnih, a sadrži kućno kino, vinski podrum, sobu za igre, veliko dvorište i veliki broj soba.Popularna glumica uživala je u meksičkom odmaralištu Punta Mita u vili vrijednoj 30 miliona dolara. Sa svojim momkom Bradom Falchukom uživala je u kućnom kinu, domaćim jelima koje je pripremao privatni kuhar, dva bazena i u obrocima ispod "palape" gdje su večerali uz pogled na okean. Jedan dan u ovoj vili košta 40.000 dolara.Američki reper i glumac Jamie Foxx osjećao se produhovljeno u vili od 930 metara kvadratnih u koju je došao nakon što je nastupao na koncertu Barbre Streisand u decembru prošle godine u Miamiju. Vila ima osam spavaćih soba, panoramski pogled, bar uz bazen, visoke plafone i umjetničku kuhinju.Mlada manekenka i poduzetnica odsjela je u kući na Beverly Hillsu dok je snimala "Bill Nye Saves the World" za Netflix. Kuća ima dva dnevna boravka, odvojenu kuću za bazen, pet spavaćih soba i bar s pićem. Njene prijateljice kao što je Taylor Swift kazale su da je kuća idealna za odmor.Tokom reperove turneje u New Yorku, porodica West se nakratko preselila u penthouse koji košta 10.000 dolara po noći. Uživali su u sedam vanjskih terasa, bazenu na krovu, fitness sali, sauni i odvojenim dječijim igralištima.Starija sestra Kardashian provela je sedmicu u privatnom odmaralištu vrijednom 50 miliona dolara uz okean na otoku Nantucket. U njoj je proslavila četvrti rođendan kćerke Penelope.Gaga je živjela u luksuznom odmaralištu Rancho Mirage koji ima planinski pogled od 360 stepeni i ogromni bazen dekorisan cvjetnim dizajnom. Noć u ovom romantičnom odmaralištu košta 10.000 dolara.Mlada američka glumica i modna ikona je tokom boravka u Rio de Janeiru odmarala u planinskoj vili Casa de Luz. Sudeći po izgledu, sigurno je uživala.Pjevačica se odmarala s blizancima i momkom Brianom Tanakom prošlog Božića u vili u Aspenu vrijednoj 22 miliona dolara s pristupom ski-stazi na planini. Bio je to Božić iz snova koji bi mnogi poželjeli.