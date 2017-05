Ekskurzije: Srednjoškolcima najprivlačnija Španija, a osnovcima jadranska obala

Učenici osnovnih i srednjih škola u BiH nisu pretjerano zainteresirani za putovanja po našoj zemlji, zbog čega su njihovi izleti i ekskurzije uglavnom organizirani van njenih granica. Pored brojnih ljepota i turističkih destinacija u BiH, osnovci godinama putuju na more u Hrvatsku, a srednjoškolci u egzotičnu Španiju.

Osnovci iz KS ne mogu van BiH

Svi hoće na jadransku obalu

Foto: Arhiv/Klix.ba

Posjetiti mjesta o kojima uče u knjigama

Jedino učenicima osnovnih škola na području Kantona Sarajevo od početka prošle godine, prema odluci Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, nije dozvoljeno ići na izlete, ekskurzije i škole u prirodi van granica BiH. Ministarstvo je na ovaj način uspjelo animirati osnovce da vide ljepote BiH, ali i povećati sigurnost njihovih putovanja."Djeca iz osnovnih škola moraju prvo upoznati svoju domovinu da bi u srednjoj školi mogli otići van teritorije BiH. Uvidjeli smo tu potrebu te smo u dogovoru s nastavnicima i direktorima škola izmijenili Pravilnik. Kada se učenici nađu na jugu zemlje u sklopu jednodnevnih izleta, nastavnici nam ponekad traže posebnu dozvolu da izađu iz BiH i posjete Dubrovnik", kazao nam je Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke i sporta KS.Tako osnovci iz KS proteklih godinu i po najviše obilaze Mostar, Neum, Bihać, rijeku Unu, Vlašić, Travnik, Banju Luku..."Posebne ekskurzije organiziraju se u Srebrenicu gdje učenici posjete Memorijalni centar Potočari", dodao je Kazazović.Kada je riječ o starijim maturantima, učenici većine srednjih škola u KS već tradicionalno na ekskurziju idu u Španiju. Kako nam je kazala zamjenica direktorice Prve gimnazije Nisveta Njemčević, učenici u sklopu ove ekskurzije obilaze i Italiju te Francusku, a prvo posjećuju poznatu italijansku plažu Lido di Jesolo.Na području Tuzlanskog kantona učenici devetih razreda osnovnih škola najviše putuju na more u Hrvatsku. Direktor OŠ Jala iz Tuzle Nedžad Tanović rekao nam je da u nekim školama osnovci idu na ekskurziju čak i u Italiju te druge evropske zemlje."Smatram da je preuranjeno da osnovci putuju tako daleko. Ipak je na prvom mjestu njihova sigurnost, a zatim je i cilj da nešto nauče iz tih putovanja, a ne samo eto da se ode. Iako bismo nekad vodili djecu po BiH, oni i njihovi roditelji to ne žele. Uvijek zahtijevaju da se ide van granica naše zemlje, a najviše na jadransku obalu. Ja gledam barem da nekako izbjegnemo putovanja brodom", pojasnio nam je Tanović te dodao kako su izleti i ekskurzije učenika iz TK po našoj zemlji uglavnom svedeni samo na Federaciju BiH.Srednjoškolci u TK-u na kraju završne godine također putuju u Španiju.Posljednjih godina veliki broj školskih putovanja pretvorio se u turističke shopping ture, što posebno osuđuje Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke i sporta HNK. U ovom kantonu ne postoji poseban pravilnik o izletima i ekskurzijama, već se direktori škola dogovaraju s roditeljima učenika gdje će putovati, a skoro svi idu van BiH."Dobro je da učenici vide gdje žive i obiđu sve što mogu obići u našoj zemlji, ali oni to uglavnom ne žele. Potrebno ih je animirati da vide zanimljiva bh. mjesta i znamenitosti o kojima uče u knjigama u školi", istaknuo je Hadžović.Maturanti većine srednjih škola iz USK u septembru ove godine putuju na ekskurziju u Španiju, dok učenici nižih razreda obilaze Mostar, Dubrovnik, muzeje, sajmove knjiga... Direktor Gimnazije Cazin Jasmin Cilić kazao nam je da ne može u potpunosti podržati ideju da školski izleti i ekskurzije budu samo unutar teritorije BiH."Učenicima treba dati mogućnost da upoznaju kulturne i historijske znamenitosti u našem okruženju. Eventualno bi trebalo 'propisati' mjesta u BiH koja učenici trebaju posjetiti tokom školovanja, a koja su od velikog značaja za naše društvo", smatra Cilić.Ekskurzije u Španiju koštaju 700-800 KM, a na Jadransko more 300-500 KM.Tako i pored teške finansijske situacije, roditelji i učenici sve više biraju skupocjena putovanja van BiH, jer izgleda da maturantima sadržaji u našoj zemlji nisu zanimljivi. Dok neki roditelji lako izdvoje novac za džeparac i ekskurziju, još je veliki broj učenika koji nisu u prilici pridružiti se njihovim kolegama iz učionice u ovoj avanturi.