CNN o Sarajevu i Sarajlijama: Njihova velikodušnost nema granica

CNN je objavio reportažu o Sarajevu u kojoj glavni grad BiH preporučuje kao jednu od destinacija koju treba posjetiti jer će nadmašiti sva očekivanja.

Foto: CNN

Autor Albert Stumm ističe kako se još uvijek u nekim dijelovima grada vide "ožiljci" rata, ali da se u Sarajevu mogu vidjeti svježi znaci živahne budućnosti koji polako zamagljuju one koji podsjećaju na četverogodišnju opsadu.Novi hoteli su doprinijeli tome kao i pet aviokompanija koje su uvele letove sa sarajevskog aerodroma, među kojima su Qatar Airways i Wizz Air."Sada je zagonetni grad moderno cool na brojne načine - ima park za skejtere u restauiranoj austro-ugarskoj četvrti, a margarite se služe u očuvanom otomanskom bazaru dok slušate poziv na molitvu mislimanima", napisao je autor.1. Na prvom mjestu je dio Starog grada u kojem se nalaze objekti iz osmanskog perioda kao što je Sebilj, Gazi Husrev-begov bezistan, Gazi Husrev-begova džamija i veliki broj radnji i ugostiteljskih objekata koji nude suvenire i turska jela.2. Uživajte u kulturološkom izboru. Stumm ističe kako postoji na desetine mjesta u Starom gradu gdje ćete popiti dobru kafu, ali preporučuje Bosansku koja je, kako kaže, bogatog i jakog okusa."Dio je kulture i piće je koje piju sv i- od parova koji su na prvom sastanku do poslovnih ljudi koji sklapaju ugovore. Posjetiocima će u Bosanskoj kući kafa biti služena voljeli je ili ne", navodi autor.3. Pogleda Žute Tabije na Sarajevo također je na listi, a Stumm kaže kako je idealno mjesto za posmatranje grada i zalaska sunca."Crveni krovovi i munare u starom gradu prostiru se do austrougarskih građevina, a presijecaju ih neboderi koji pokazuju modernost grada. Sve je to okruženo pošumljenim brdima. Dominantno islamski grad može se pohvaliti sekularnošću jer ćete vidjeti mnogo manje pokrivenih žena nego onih koje u visokim štiklama silaze niz kaldrmu", kaže Stumm.4. Planinarenje na Dinarskim Alpama, odnosno planinama koje okružuju Sarajevo, na četvrtom je mjestu. Preporučuju planinarima da krenu putevima Via Dinarice koja spaja Zapadni Balkan i nudi prolazak kroz tradicionalna planinska sela, te mogućnost raftinga, planinarenja i penjanja po stijenama.5. Stumm ističe kako turisti svakako trebaju vidjeti Latinski most na kojem je počeo Prvi svjetski rat, odnosno mjesto gdje je ubijen Franz Ferdinand, te muzej posvećen tom događaju.6. Na listi je i skejt park Hastahana u kojem se nalazi velika skulptura njemačkog umjetnika Helmuta Lutza.7. Bob-staza je nezaobilazan detalj koji podsjeća na Olimpijske, ali i ratne dane.8. Osim kafe, piće koje je CNN-ovog novinara dojmilo je domaća rakija za koju ističe da se služi u svim prilikama i obavezno uz mezu."Sarajevo je grad u kojem kada izađete iz kuće s pet KM u džepu vratite se u šest ujutro sa 10 KM i kutijom cigareta. Njihova velikodušnost nema granica", kazala je Cat Norman, Amirkanka koja se zaljubila u BiH, udala i ostala.9. Među preporukama je i Kino Bosna, mjesto u kojem su prije rata, podsjeća Stumm, puštani holivudski, ali i porno filmovi. Sada je tu bar uređen u stilu 1980-ih godina.10. Ukoliko želite dijelom osjetiti horor opsade, Stumm savjetuje da posjetite ratni tunel i muzej koji se nalazi u sklopu njega. Nezaobilazna je i izložba fotografija u galeriji Srebrenica.11. Posljednja preporuka turistima jeste da "jedu kao Bosanci"."U balkanskoj kulturi, muškarci žive s majkama. Onda se vjenčaju i žena kuha. Kada žena umre, idu u ašćinicu", rekla je Norman.Od jela ističe ćevape, janjetinu i sva bosanska "saftali" jela.