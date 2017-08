Dijana Vrhovac iz Banje Luke 28. juli ove godine će pamtiti do kraja života. Tog dana je ova alpinistica, nekadašnja novinarka, ostvarila jedan od svojih snova koje sanja u tri godine dugoj penjačkoj karijeri - osvojila je najviši vrh Zapadne Evrope Mont Blanc.

