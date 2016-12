Albaniju u 2016. godini posjetilo 13.000 bh. turista

Albanska ministrica ekonomskog razvoja, turizma, ekonomije i poduzetništva Milva Ekonomi kazala je u intervjuu za Fenu da je turizam specifična grana industrije u ovoj zemlji ocjenjujući da se u nju mora ulagati i posebnu pažnju posvetiti promociji "neotkrivene Albanije".

Foto: EPA

Albanska ministrica ekonomskog razvoja, turizma, ekonomije i poduzetništva Milva Ekonomi kazala je u intervjuu za Fenu da je turizam specifična grana industrije u ovoj zemlji ocjenjujući da se u nju mora ulagati i posebnu pažnju posvetiti promociji "neotkrivene Albanije".

Ova zemlja u posljednjih nekoliko godina razvija se ubrzanim tempom kada je u pitanju turizam, a jedna od stvari koja Albaniju čini privlačnom destinacijom jeste i činjenica da je od zemalja Evrope udaljena sat do tri sata leta nudeći raznolike mogućnosti za kvalitetan odmor.



U ovoj balkanskoj zemlji u kojoj živi oko tri miliona ljudi smjestila se obala dvaju mora Jadranskog i Jonskog, kulturno naslijeđe je veliko, a sve više pažnje posvećuje se zimskom turizmu, ali i ponudama turističkih radnika za posjetu religijskim i historijskim znamenitostima.



Za planinske predjele ministrica kaže da su živopisni i nude bogatu gastronomsku ponudu kombinirajući tradicionalnu hranu iz ekouzgoja, a ta kuhinja obojena je talijanskim i grčkim načinom spremanja hrane.



Turisti koji zimi posjećuju ovu zemlju najviše planinare i učestvuju u lokalnim festivalima koji imaju različite teme, na nekim mjestima postoji i mogućnost skijanja, ali ministrica turizma Albanije kaže da i početkom zime turisti dolaze na more. Budući da ova zemlja ima prilično povoljnu klimu temperature početkom zime u Albaniji su kao kada je kasno ljeto u nekim sjevernijim zemljama.



"U Albaniji se možete osjećati sigurno i putovati lako zbog čega se i nadamo da ćemo Albaniju učiniti privlačnijom za još više turista u godinama koje dolaze. Naša namjera je promovirati zemlju u svakoj prilici poput predstavljanja ponude na turističkim sajmovima koji se organiziraju u zemljama Evrope, ali i Azije ili Srednjeg istoka", pojasnila je ministrica Ekonomi.



Smatra da je činjenica da je Albanija učestvovala u evropskom fudbalskom prvenstvu bila prilika za promociju zemlje.



Ove godine Albanija bilježi povećanje broja posjeta i uopće turizma za oko 20 posto, a ovu zemlju posjećuju gosti iz Kosova, Makedonije, Italije, Grčke, Crne Gore, Velike Britanije, Poljske, Njemačke, Amerike, Turske, Francuske, Švicarske, Srbije i Švedske, dok je Albaniju ove godine posjetilo 13.000 bh. turista.



"Sada pokušavamo otvoriti nove destinacije za turiste koje su povezane s turizmom na lokalnom nivou, ali i povezati mjesta koja imaju kulturno naslijeđe i predstavljaju historijski važne destinacije", istaknula je Ekonomi.



U tom smislu podsjetila je na stazu "Via Dinarica" koju je National Geographic Traveler uvrstio u najbolje destinacije svijeta za 2017. godinu, a čiji su dio i BiH i Albanija.



"Via Dinarica" je megaplaninarska i pješačka staza koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima, na ovaj način je prepoznata i priznata kao velika razvojna šansa i potencijal.



Upravo tu priliku Albanija ima namjeru iskoristiti jer je potrebno napraviti ponudu da bi turisti koji moraju putovati 12 sati do balkanskih zemalja mogli vidjeti njih nekoliko u jedinstvenoj turističkoj ponudi.



"U zemljama CEFTA-e sada razgovaraju kako će unaprijediti protokol koji se tiče usluga, a turizam jeste usluga tako da sada dolazi pritisak i s te strane da se na taj način organizira turistički paket", naglasila je Ekonomi.



Najavila je i da će prilika za promociju Albanije kao poželjne turističke destinacije biti i svjetsko prvenstvo u paraglajdingu koje će biti upriličeno 2017. prvi put u ovoj zemlji.



Kada je u pitanju bolje povezivanje Albanije i Bosne i Hercegovine i eventualno uvođenje direktne avionske linije, za sada takvih planova nema, ali ne znači da ih neće biti, jer tokom ljetne sezone je moguće organizirati čarter-letove ukoliko postoji interes za to.



"Radi se o pitanju pronalaska zajedničkih interesa obiju zemalja, odnosno tržišta da bi turisti iz BiH vidjeli Albaniju kao atrakciju i obrnuto", pojasnila je ministrica.



Pozvala je sve bh. građane da posjete Albaniju, ali i Albance da posjete Bosnu i Hercegovinu.